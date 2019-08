Die Ibiza-Affäre war gerade erst wenige Tage alt, da ließ ein Mitarbeiter des damaligen österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) fünf Festplatten aus dem Kanzleramt schreddern - kurz vor dem Misstrauensvotum gegen den Kanzler. Die neue Regierung in Österreich findet das Vorgehen jedoch legitim.

Die Vernichtung von Festplatten durch externe Unternehmen sei ein rechtskonformer Vorgang, heißt es in mehreren Antworten von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein auf parlamentarische Anfragen aus Anlass der "Schredder-Affäre". Auf den Speichern hätten sich nur temporäre Daten befunden, die nicht unter das Bundesarchivgesetz fielen, hieß es am Montag weiter. Daher könne ausgeschlossen werden, dass es sich um zu archivierende Daten gehandelt habe.

Details zu den Daten immer noch unklar

Es ist unklar, welche Daten genau sich auf den Festplatten befanden. Die zeitliche Nähe zum Bekanntwerden des Videos, in dem Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte wirtschaftliche Vorteile im Gegenzug für Spenden an die FPÖ in Aussicht stellt, hatte zu Spekulationen geführt, die Vernichtung der Daten könne etwas mit dem Skandal zu tun haben. Dass der Mitarbeiter bei der Spezialfirma zudem einen falschen Namen angegeben hatte, ließ das Vorgehen ebenfalls verdächtig erscheinen.

Kurz, der nach der Nationalratswahl am 29. September wieder Kanzler werden will, hatte das Vorgehen seines Mitarbeiters Ende Juli bereits als "normal und legitim" bezeichnet. Dass der Mann die Rechnung in Höhe von 76 Euro aber nicht bezahlt habe, sei "nicht korrekt" gewesen.