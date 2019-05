Regierungskrise in Österreich Kanzler Kurz will Experten für vakante Ministerposten noch heute vorschlagen

Im österreichischen Kabinett sollen nach dem Rücktritt der FPÖ-Minister die Posten rasch neu besetzt werden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragte Kanzler Sebastian Kurz nun damit, die frei gewordenen Regierungsposten mit Experten zu besetzen. Das teilten beide bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit.

Er werde dazu bis zum Abend Vorschläge machen, sagte Kurz. Es sei sinnvoll für ihn, auf Personen zurückzugreifen, die jetzt schon Spitzenbeamte sind oder waren. Diese Personen könnten eine ordentliche Verwaltung der Ministerien gewährleisten. Van der Bellen sagt, er gehe davon aus, dass die Übergangsregierung bis zur Neuwahl halten werde. Diese ist für September angesetzt.

Die Rochade ist eine weitere Konsequenz aus der Ibiza-Affäre. Der SPIEGEL und die "Süddeutsche Zeitung" hatten am vergangenen Freitag Ausschnitte aus einem Video veröffentlicht, die den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache zeigen. Dieser stellte in dem Video einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte öffentliche Aufträge in Aussicht, sollte sie der FPÖ zum Erfolg bei den Nationalratswahlen 2017 verhelfen.

Nach den Berichten überschlugen sich in Österreich die Ereignisse, die Koalition aus ÖVP und FPÖ platzte. Bundespräsident Van der Bellen will nach eigenen Worten nun dem Ersuchen von Kanzler Kurz zustimmen, die Minister der FPÖ aus der Regierung zu entlassen. Außenministerin Karin Kneissl habe ihren Amtsverbleib angeboten. Er beabsichtige, diesem Angebot zuzustimmen, sagt Van der Bellen.

Die kleine Oppositionspartei Jetzt-Liste-Pilz will zudem am Montag bei einer Sondersitzung des österreichischen Nationalrates einenMisstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz einbringen.