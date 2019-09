ÖVP

Ex-Kanzler Sebastian Kurz zeigte sich angesichts seines Sieges euphorisch. "Ich bin überwältigt und fast schon sprachlos", sagte er vor seinen Anhängern. Der Jubel war riesig. Es seien nach seinem Sturz schwere vier Monate gewesen. "Aber heute hat uns die Bevölkerung zurückgewählt." Die ÖVP wurde laut Hochrechnungen mit 36,8 Prozent der Stimmen deutlich stärkste Kraft und legt um fast sechs Prozentpunkte zu.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat dem Sieger der Wahl in Österreich, Sebastian Kurz, auf Twitter gratuliert. Das Abschneiden der ÖVP sei ein historischer Wahlsieg, schrieb sie am Sonntag in dem Kurznachrichtendienst. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene."

FPÖ

Die rechte FPÖ steht nach ihrem Wahldebakel in Österreich für Koalitionsgespräche voraussichtlich nicht zur Verfügung. "Wir interpretieren das nicht als unser Ziel, hier in Regierungsverhandlungen eintreten zu wollen. Dafür hat uns der Wähler nicht stark gemacht", sagte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. Der Wähler habe der Partei einen "Auftrag für einen Neustart" gegeben.

Die FPÖ war laut Hochrechnungen bei der Parlamentswahl am Sonntag im Vergleich zur Wahl 2017 um zehn Prozentpunkte auf 16 Prozent abgestürzt. Die Partei hatte im Wahlkampf für eine Fortsetzung des bisherigen Bündnisses mit der konservativen ÖVP geworben.

Die Grünen

Spitzenkandidat Werner Kogler hat das historisch beste Ergebnis für die Grünen erreicht. Die Partei mit dem Spitzenkandidaten Werner Kogler erhielt 14,2 Prozent der Stimmen - vor zwei Jahren waren es noch 3,8 Prozent. "Für uns war der Wiedereinzug in den Nationalrat das Wichtigste", sagte Kogler dem ORF zufolge.

Was eine mögliche Regierungsbeteiligung betrifft, hielt er sich zurück. Er sehe einen Auftrag vor allem von den jungen Menschen, das Programm der Grünen umzusetzen, "von welcher Stelle auch immer". Gespräche mit der ÖVP werde es aber wohl geben.

Nationalratswahl 2019 Hochrechnung, 20.07 Uhr, ORF Stimmenverteilung Anteile in Prozent ÖVP 37,1 +5,6 SPÖ 21,7 -5,2 FPÖ 16,1 -9,9 Neos 7,8 +2,5 Liste Jetzt* 2 -2,4 Grüne 14 +10,2 Quelle: ORF/SORA Ergebnisse im Detail

Robert Habeck, Chef der deutschen Grünen, beglückwünschte die österreichischen Kollegen für einen "fulminanten Wahlkampf". Es sei das "größte politische Comeback der Zweiten Republik" - nun sei sogar eine Regierungsbeteiligung möglich.

SPÖ

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sagte laut dem ORF, man habe nur ein vorläufiges Ergebnis. Und dennoch: "Das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben." Das sei auch nicht, "wofür wir gekämpft haben". Die SPÖ verliert rund fünf Prozentpunkte und erreichte 22 Prozent der Stimmen. So schlecht hat die SPÖ bei einer Nationalratswahl noch nie abgeschnitten.

"Der Abend ist noch lang", sagte der Bundesgeschäftsführer der österreichischen Sozialdemokraten Thomas Drozda der Zeitung "Der Standard". Doch jetzt sei schon deutlich, dass es zwei klare Sieger gebe: ÖVP und Grüne. Viele Wähler wollten die Ökopartei wieder im Parlament sehen. Außerdem hätten viele ehemalige FPÖ-Wähler der ÖVP ihre Stimmen gegeben - die beiden Parteien seien nicht mehr unterscheidbar.