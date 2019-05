Strache-Affäre Wie geht es weiter in Österreich?

Die Enthüllungen über Österreichs Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus haben Österreich erschüttert. Mit Spannung warten die Menschen nun auf Statements von Strache selbst sowie, mehr noch, von Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP - und auf die Antwort auf die Frage: Wie geht es weiter in Österreich?

Am Freitagabend veröffentlichten der SPIEGEL und die Süddeutsche Zeitung eine Exklusiv-Geschichte über ein Video, das Strache und seinen Vertrauten Johann Gudenus auf Ibiza zeigt, wo sie einer angeblichen russischen Erbin in die Falle gingen (lesen Sie hierdie ganze Geschichte).

Nach Bekanntwerden des Videos steht nun die Frage im Raum: Wird Österreichs konservativ-rechtspopulistische Regierung, seit Dezember 2017 im Amt, diesen Skandal politisch überleben?

Vor allem zwei Szenarien werden in Wien für möglich gehalten:

Kurz entscheidet, aufgrund der bislang guten Umfragewerte für seine Regierung und mit Blick auf die bevorstehende Europawahl, weiter mit der FPÖ zu regieren.

Strache wäre in diesem Szenario nach den Vorwürfen gegen ihn als Vizekanzler unhaltbar. Stattdessen würde Verkehrsminister Norbert Hofer übernehmen, der heimliche Star der FPÖ. Hofer hatte es bei der Bundespräsidentenwahl 2016 bis in die Stichwahl geschafft und war schließlich dem grünen Kandidaten Alexander Van der Bellen unterlegen. Hofer macht kein Geheimnis daraus, dass er bei der nächsten Bundespräsidentenwahl wieder antreten wird. Als Vizekanzler könnte er sich bis dahin weiter profilieren.

Oder zieht Kurz die Reißleine?

Möglicherweise zieht Kurz aber heute auch die Reißleine und beendet die Koalition, die wegen rechtsextremer Ausfälle der FPÖ zuletzt weltweit Schlagzeilen gemacht hatte.

So wurde über Verbindungen der FPÖ zu den "Identitären" berichtet, die wiederum eine Geldspende vom späteren Terroristen von Christchurch, Neuseeland, erhalten hatten. Ein Gedicht eines FPÖ-Politikers, in dem er Menschen mit Ratten verglich, sorgte ebenso für internationale Aufmerksamkeit wie Angriffe auf den ORF-Journalisten Armin Wolf, weil der es gewagt hatte, kritische Fragen an Harald Vilimsky, FPÖ-Spitzenkandidat zur Europawahl, zu stellen.

Sollte Kurz die Koalition beendet, würden Neuwahlen, vermutlich im Herbst, angesetzt. Kurz müsste bis dahin mit einer Minderheitsregierung weitermachen. Möglicherweise würde seine ÖVP von Neuwahlen profitieren, denn Umfragen zeigen, dass die FPÖ nach den jüngsten Skandalen immer wieder geringfügig an Zustimmung verloren, die ÖVP aber zugelegt hat.

Drittes Szenario

Der Traum von Kurz, hört man aus der ÖVP, wäre ohnehin, alleine regieren zu können. Dass allerdings geben die Umfragewerte bislang nicht her - jedoch ist unklar, ob sich der jetzige Skandal, der letztlich nicht nur Strache und Gudenus, sondern die gesamte FPÖ trifft, nicht zugunsten der ÖVP auswirkt. Schließlich hat die ÖVP zuletzt einen ähnlich rechten Kurs vertreten wie die FPÖ, nur hübscher verpackt, eloquenter kommuniziert und ohne schmuddelige Skandale. Denkbar ist also, dass viele FPÖ-Wähler dann zur ÖVP wanderten.

Denkbar ist auch ein weiteres, drittes Szenario: dass Kurz und Strache weitermachen wie bisher und versuchen werden, den Skandal kleinzureden.

In einer ersten Stellungnahme Straches deutet sich das an: Bei der Zusammenkunft in der Villa auf Ibiza habe es sich um "ein rein privates" Treffen gehandelt, "in lockerer, ungezwungener und feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre". "Auf die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung wurde von mir in diesem Gespräch bei allen Themen mehrmals hingewiesen." FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker erklärte, das Video sei "ganz offensichtlich illegal aufgenommen" worden, daher bereite man "entsprechende Rechtsschritte vor", teilte er mit.

Ein juristisches Nachspiel wird die Sache möglicherweise auch für Strache, Gudenus und die FPÖ haben. Bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien ging noch am späten Freitagabend eine Anzeige ein, unter anderem wegen staatsfeindlicher Verbindungen, Missbrauch der Amtsgewalt, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme, Geldwäscherei - und wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften, da auf Bildern auch ein weißes Pulver auf dem Besprechungstisch zu sehen sei, wie der SPÖ-Politiker und Rechtsanwalt Hannes Jarolim sagt. Er hat die Anzeige erstattet.