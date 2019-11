Rechtspopulisten in Österreich Wiener FPÖ bunkerte Parteivermögen in Gold

Der Fund mehrerer Goldbarren in einem von der rechtspopulistischen FPÖ genutzten Bauernhaus in Tirol bringt die Freiheitlichen in Erklärungsnot.

Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Profil" fand die österreichische Polizei bereits im Sommer in der Pension "Enzian" in St. Jakob im Osten des Bundeslands Tirol drei Kassetten mit Goldbarren. In dem ehemaligen Bauernhaus befindet sich demnach ein Bildungsinstitut der FPÖ.

Welchen Wert der Goldschatz hat, ist bislang nicht genau bekannt. Die "Zeit im Bild" (ZIB) berichtet, es handele sich um Edelmetall im Wert von mehr als einer Million Euro. Darauf deute auch die Kopie eines notariellen Schreibens hin, in dem die Anzahl der Barren in den drei Kassetten aufgeführt sei, das aber an den entscheidenden Stellen geschwärzt worden sei. Die Barren haben demnach ein Einzelgewicht von 500 Gramm und bestehen aus Feingold. Damit ergäbe sich ein Wert von derzeit 21.000 Euro pro Stück.

Auch die Besitzverhältnisse sind demnach in dem Papier aufgeführt. Laut dem Faksimile, das "Profil" zeigt, gaben die bei der Unterzeichnung Anwesenden an, zwei Kassetten gehörten der Wiener FPÖ-Fraktion und eine weitere der Wiener FPÖ.

Wiener FPÖ-Chef Nepp: "Hier ist alles ganz legal"

Laut "Profil" war einer der Berechtigten für das Öffnen der Tresore der heutige Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp. Er räumte die Existenz des Goldlagers auf Medienanfragen ein, bestritt aber, dass ein Goldlager in einem Ferienhaus einer politischen Partei problematisch sei. "Hier ist alles ganz legal", sagte Nepp.

Die Partei habe das Gold während der Finanzkrise 2008 gekauft, um ihr Vermögen in wirtschaftlich turbulenten Zeiten zu schützen. Der ZIB sagte der Wiener FPÖ-Chef, das Geld zum Goldkauf stamme aus Mitgliedsbeiträgen, staatlicher Parteienfinanzierung und sonstigem Parteivermögen. Die Partei habe sich entschieden, die Barren privat zu verwahren, da Banken pleitegehen und schließen könnten.

Geheime Kasse in Liechtenstein

Die FPÖ musste sich wiederholt gegen Vorwürfe der illegalen Parteienfinanzierung wehren. Im Mai setzte die Ibiza-Affäre des damalige FPÖ-Chefs und Vizekanzlers Heinz-Christian Strache um illegale Parteispenden der Beteiligung der FPÖ an der Regierung in Wien ein Ende.

Der SPIEGEL und die "Süddeutsche Zeitung" hatten damals enthüllt, dass Strache noch vor der Parlamentswahl von 2017 einer von einer Schauspielerin gemimten russischen Oligarchin politische Gefälligkeiten gegen Geld für die FPÖ angeboten hatte.

In einem 2015 erschienenen Buch über den langjährigen FPÖ-Chef Jörg Haider hatte ein früherer Vertrauter des Rechtspopulisten die Existenz einer geheimen Kasse in Liechtenstein enthüllt. Das Geld sollte demnach zur Finanzierung von politischen Aktivitäten Haiders verwendet werden.