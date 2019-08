"Open Arms" Mehrere Migranten dürfen Rettungsschiff verlassen

Nach Tagen auf dem Meer durften mehrere Migranten das Rettungsschiff "Open Arms" verlassen. Fünf Menschen durften wegen psychologischer Probleme auf die italienische Insel Lampedusa, twitterte die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms. Mit ihnen konnten auch vier Angehörige an Land gehen.

Laut der Nachrichtenagentur Ansa handelt es sich um sechs Frauen und drei Männer aus Eritrea und Somalia. Der Rest der mehr als 130 Migranten darf allerdings immer noch nicht anlanden.

Das Verwaltungsgericht in Rom hatte entschieden, dass die "Open Arms" in italienische Gewässer fahren darf. Das Gericht habe eine Notlage festgestellt und unter anderem auf Grundlage ärztlicher und psychologischer Gutachten einen Antrag auf Einfahrt in die Gewässer bewilligt, damit den geretteten Personen umgehend Hilfe geleistet werden könne, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Gericht.

Salvini will Einfahrt in den Hafen verhindern

Ob dem Schiff ein Anlegen erlaubt werden soll oder ob die Migranten von Bord gehen dürfen, führte das Gericht jedoch nicht aus. Das Innenministerium kündigte an, die Entscheidung anzufechten. Der rechte Innenminister Matteo Salvini hatte erst kurz vor dem Gerichtsentscheid noch gesagt, dass er das Einfahren des Schiffes weiterhin verhindern wolle.

Die "Open Arms" hatte vor zwei Wochen 121 Menschen und am Samstag weitere 39 aufgenommen. Das Schiff harrte tagelang in internationalen Gewässern in der Nähe der italienischen Insel Lampedusa aus. Am Donnerstag hat es dann die Küste der Insel erreicht. Frankreich, Deutschland, Rumänien, Portugal, Spanien und Luxemburg hatten sich dazu bereit erklärt, die Menschen an Bord aufzunehmen.