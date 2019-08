"Open Arms" Sechs EU-Länder wollen Flüchtlinge von blockiertem Rettungsschiff aufnehmen

Sechs europäische Staaten sind bereit zur Aufnahme der Migranten auf dem blockierten Rettungsschiff "Open Arms". Frankreich, Deutschland, Rumänien, Portugal, Spanien und Luxemburg hätten sich bereit erklärt, schrieb der italienische Regierungschef Giuseppe Conte in einem Brief, den er an Innenminister Matteo Salvini richtete und der auf Facebook veröffentlicht wurde.

Das Schiff der spanischen Organisation Proactiva Open Arms hat die Küste der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa erreicht, darf aber nicht in den Hafen einfahren. An Bord befinden sich 147 Flüchtlinge.

Francisco Gentico/AP/dpa Gerettete auf der "Open Arms"

Ein Verwaltungsgericht hatte zuletzt eine Anordnung Salvinis gekippt, mit der dieser dem Schiff das Einfahren in italienische Hoheitsgewässer untersagte. Bei Zuwiderhandlung drohte er der Hilfsorganisation eine Strafe von bis zu einer Million Euro und die Beschlagnahmung des Schiffes an.

Conte attackiert Salvini

Seit Amtsantritt der populistischen Regierung aus Salvinis rechter Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung wurde Rettungsschiffen immer wieder die Einfahrt in die Häfen verweigert.

Conte attestierte Salvini in seinem Schreiben nun, er konzentriere sich zwanghaft auf das Thema Migration und reduziere das Thema auf die Formel "geschlossene Häfen" - und das, um als Politiker an Zustimmung zu gewinnen. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

"Wenn wir wirklich unsere "nationalen Interessen" schützen wollen, können wir uns nicht darauf beschränken, Positionen der absoluten Unnachgiebigkeit zu vertreten", so Conte. Hintergrund für die überraschend klaren Worte des parteilosen Premiers ist, dass Salvini die Regierung jüngst in die Krise gestürzt hat. Er fordert eine Neuwahl.