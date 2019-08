Ein Kind in einem Buggy, der auf dem blutbeflecktem Boden des Supermarkts steht. Daneben liegen Senioren, blutüberströmt. Diese Szene schilderte die 41-jährige Ruby Vasquez, die den Anschlag in El Paso am Samstagvormittag mit ihrer Familie körperlich unbeschadet überlebte, der "Washington Post".

In dem Geschäft hatte ein Mann auf Einkaufende geschossen, 20 Menschen getötet und 26 verletzt.

Joel Angel Juarez/ AFP Sicherheitskräfte an den Notausgängen des Walmart in El Paso

Der Walmart in El Paso war ein beliebter Ort für Wochenendbesucher aus der mexikanischen Schwesterstadt Juarez. Sieben Todesopfer sind Mexikaner, die jenseits der Grenze einkauften - bis um kurz nach 10.30 Uhr am Samstag der Hass in ihren amerikanisch-mexikanischen Alltag einbrach. Wer sind die Opfer? Ein Überblick:

Jordan A. und Andre A.

Das Ehepaar, das bei dem Anschlag getötet wurde, hinterlässt drei Kinder, fünf Jahre, zwei Jahre und zwei Monate alt.

Jordan hatte offenbar ihr Baby, einen kleinen Jungen, schützen wollen, als der mutmaßliche Mörder Patrick C. das Gewehr auf sie richtete. Ihre Schwester sagte der Nachrichtenagentur AP: "Aus den Verletzungen des Babys schließen sie, das sich meine Schwester als Schutzschild vor es stellte." Sie habe ihren Jungen festgehalten, als sie erschossen worden sei - "und stürzte auf ihn. Er brach sich einige Knochen. Aber er ist am Leben, weil sie ihr Leben gab."

Andre, seit gut einem Jahr mit Jordan verheiratet, hatte mit der Familie am Walmart gehalten, um Schulsachen einzukaufen, berichtete Jordans Tante dem "Guardian". Die beiden seien als Paar unzertrennlich gewesen. Die Tante sagte weiter, die Kinder verstünden nicht, was passiert sei. "Der Älteste fragt andauernd nach Mama und Papa."

Arturo B.

Der Armeeveteran und Busfahrer zahlte gerade an der Kasse, als der Schütze in den Laden kam und das Feuer eröffnete. Seine Frau saß in der Nähe der Toiletten auf einer Bank und wartete. Sie überlebte, weil sie ein Ladenbesucher von ihrem Platz mitnahm und in einer Toilettenkabine versteckte.

Laut seiner Patentochter lebte Benavides sein ganzes Leben in El Paso und war seit 30 Jahren verheiratet. Sie sagte der "New York Times", ihr Patenonkel sei zwar ziemlich stur gewesen, aber sei auch immer mit jedem schnell ins Gespräch gekommen. "Er war super-großzügig und fürsorglich."

María Eugenia L. R.

Die Unternehmerin aus der mexikanischen Stadt Chihuahua war nach El Paso gekommen, um ihre Tochter vom Flughafen abzuholen, berichtet die mexikanische Nachrichtenseite "Telediario". Sie wollte sich offenbar in dem Walmart die Zeit vertreiben. Am Sonntagabend wurde sie vom mexikanischen Außenministerium für tot erklärt.

Javier R.

Der 15-jährige Schüler der Horizon High School in El Paso war mit seinen Eltern beim Einkaufen. Als sie ihn am Sammelpunkt vor der Mall nicht fanden, starteten sie einen Aufruf in sozialen Netzwerken. Erst am Nachmittag hatte sie von den Behörden Gewissheit: Javier, ein begeisterter Fußballspieler und guter Schüler, war bei dem Anschlag umgekommen, berichtet die "El Paso Times".

Elsa M.

Mario Tama/ Getty Images/ AFP Trauernde hält ein Bild der Lehrerin Elsa M.

Die Lehrerin und Schuldirektorin lebte in Ciudad Juarez, dort leitete sie auch eine Grundschule. Mendoza stammt aus Yepomera im Bundesstaat Chihuahua. Sie wurde vom mexikanischen Außenministerium in Zusammenhang mit dem Attentat für tot erklärt. Bildungsminister Esteban Moctezuma Barragán bekundete der Familie und den Freunden Mendozas Beileid im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer des Landes.

Angelina E.

Die Seniorin sprach noch mit ihrem Sohn am Telefon, dann musste sie auflegen, weil sie um 10.30 Uhr am Samstagvormittag an der Kasse des Walmart angekommen war. Das sei das letzte, was die Familie von ihrer Oma gehört habe, sagte Enkelin Mia Peake der "New York Times".

"Sie war eine starke Person, sehr direkt." Die 86-jährige E. habe sechs Kinder alleine großgezogen, weil ihr Mann an einem Herzinfarkt gestorben war. Die Nachricht vom Tod der Mutter und Großmutter erreichte die Familie am Sonntagabend. "Meine Mutter konnte einfach nicht aufhören zu weinen."

Mexikos Außenministerium hat bislang sieben mexikanische Staatsbürger unter den Todesopfern identifiziert. Außenminister Marcelo Ebrard sagte am Sonntag, es sei möglich, dass sich weitere Mexikaner unter den Opfern befänden.