Impfungen Der Kampf gegen Polio gelingt weltweit - warum nicht in Pakistan?

"Wenn wir so weitermachen, wird Polio nicht ausgerottet", sagt Oliver Rosenbauer von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Er klingt etwas wütend.

Dabei ist der Kampf gegen Polioviren, die Kinderlähmung verursachen, eigentlich eine weltweite Erfolgsgeschichte: Die Krankheit ist mittlerweile in fast allen Ländern ausgerottet - außer in Pakistan und Afghanistan. 2019 sollte das Jahr des Durchbruchs werden, das erste Jahr nach 25 Jahren intensiver Kampagnen und Bemühungen, um die hochansteckende Viruserkrankung auch dort loszuwerden.

Und es sah gut aus in der Islamischen Republik Pakistan - bis zum 22. April 2019. Seither traten 91 neue Fälle von Poliomyelitis auf. Das sind mehr als siebenmal so viele wie 2018 und mehr als viermal so viele wie 2016. Die meisten neuen Fälle gab es in Khyber Pakhtunkhwa, einer erzkonservativen Provinz im Norden des Landes, die an Afghanistan grenzt.

Was ist passiert und warum klappt es nicht, Pakistan poliofrei zu bekommen?

Bahzad Khan Zwei Impfhelfer am Rande des Karachi Toll Plaza - auch Kinder in vorbeifahrenden Bussen müssen auf Polioviren kontrolliert werden

Im April 2019 starteten zum zweiten Mal in diesem Jahr die so genannten Nationalen Impftage (NIDs) in dem Land. 260.000 Helferinnen und Helfer sollten mehr als 37 Millionen Babys und Kinder in ganz Pakistan impfen. Sie laufen dafür von Haus zu Haus, um Kinder aufzusuchen und ihnen den oralen Impfstoff zu verabreichen. Zusätzlich gibt es in Gesundheitszentren, Moscheen oder Krankenhäusern Impfmöglichkeiten.

Meist stammen die Impfhelfer aus der Region, in der sie im Einsatz sind. Sie kennen die jeweiligen Sitten, werden zudem in Workshops für ihre Einsätze geschult und lernen in Rollenspielen, auch mit ablehnenden Haltungen von Eltern umzugehen.

Am 22. April, so berichtet die Pakistanerin Tayaba Gul, sind die Impfhelfer zusätzlich auch in Schulen und Madrasas - traditionelle islamische Bildungseinrichtungen - in Khyber Pakhtunkhwa gegangen. Aus einer dieser Schulen seien später Kinder in ein Krankenhaus gebracht worden, da sie angeblich als Folge der Schluckimpfung an Durchfällen, Übelkeit und Kopfschmerzen gelitten hätten.

Diese Nachricht, erzählt Gul, habe sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Weitere Eltern brachten daraufhin ihre Kinder ohne Grund in Krankenhäuser, und Meldungen über schädliche Folgen der Polio-Impfungen erschienen innerhalb weniger Stunden auf Facebook und verbreiteten sich immer weiter. Die Ereignisse überschlugen sich, so Gul: Impfgegner setzten eine Krankenstation in Brand. Eine Impfhelferin und zwei Polizisten, die Helfer in Khyber Pakhtunkhwa zum Schutz begleiteten, wurden getötet.

An die 100.000 Eltern verweigerten in Folge die lebenswichtige Schluckimpfung für ihre Kinder. Die Impfkampagne wurde unterbrochen.

Aziz Memon hält Hysterie dennoch für unangebracht. Er steht seit Mitte der 1990er Jahre an der Spitze der "EndPolioNow"-Bewegung Pakistans. Er sagt: "Wir hatten Fälle wie diese auch in der Vergangenheit." Nur dieses Mal hätten sich die Falschnachrichtungen durch die sozialen Medien noch schneller verbreitet als zuvor.

Bahzad Khan Der Finger des Kindes wurde schwarz markiert, als Zeichen dafür, dass das Mädchen die Polio-Impfung bereits erhalten hat

Gründe für Impfwiderstände gibt es dem Pakistani zufolge viele. Wie auch dieses Mal gehe die Ablehnung häufig von Paschtunen aus, sunnitischen Muslimen, die stark vom orthodoxen Islam geprägt sind. Die Schulen, an denen die Schüler sich offenbar auf Druck hin krankstellten, folgten nicht den normalen Lehrplänen, so Memon, sondern zählten zu den radikalen traditionellen Bildungseinrichtungen des Landes.

Sehr häufig herrschen an solchen Schulen und unter Paschtunen grundsätzlich Vorbehalte gegen Impfstoffe - immer wieder kursieren Gerüchte, wonach sich Impfen negativ auf die Familienplanung auswirken könne oder ein "Gift der Amerikaner" sei. "Ungebildete Leute lassen sich häufig von sinnloser Angstmacherei mitreißen", beschreibt Memon ein Kernproblem seines Landes.

Bahzad Khan Kleinkind bei der Polioimpfung in einem kleinen Gesundheitszentrum im Süden der Stadt Karachi, Provinz Sindh, Pakistan

Fehlende Bildung, vor allem von Mädchen, ist eine der größten Herausforderungen Pakistans. Nur 39 Prozent aller Mädchen und 46 Prozent aller Jungen besuchen überhaupt eine Sekundarschule. Insgesamt können lediglich 59 Prozent der Bevölkerung lesen und schreiben.

In der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, in der seit April die meisten neuen Polio-Fälle aufgetreten sind, können in ländlichen Gebieten nicht einmal 20 Prozent der Frauen lesen und schreiben. Die Bevölkerungsanzahl steigt hier zudem besonders rasant, durchschnittlich acht Personen leben in einem Haushalt, an jeder Ecke sind Kinder zu sehen.

Zudem sind laut WHO viele Kinder durch die Grenzüberquerungen von Afghanistan nach Pakistan noch nicht gefunden und erreicht worden. Umwelt-Proben ergaben außerdem, dass das Virus noch immer in etlichen Flüssen, Bächen und vor allem in Abwasserkanälen nachzuweisen ist.

Der WHO-Experte Oliver Rosenbauer sieht noch eine weitere Schwierigkeit für das Polio-Programm in Pakistan: Bislang haben sich die Impfhelfer lediglich auf Kinderlähmung konzentriert. Viele Familien hätten jedoch ganz andere Probleme und seien von den ständigen Fragen nach der Polio-Impfung genervt, beschreibt Rosenbauer die Rückmeldungen der Helfer aus dem Land.

"Wir müssen das Portfolio der Impfhelfer erweitern, ähnlich wie wir es in Nigeria getan haben", glaubt er. Die dortigen Einsatzkräfte informieren nicht nur über Polio und impfen Kinder, sondern klären auch über andere Impfnotwendigkeiten, Familienplanung, Vorsorge während der Schwangerschaft und richtige Ernährung auf.

Mehr zum Thema Impfungen Nigeria wird poliofrei - und damit ganz Afrika

So konnte Nigeria - und damit ganz Afrika - in diesem Jahr als poliofrei erklärt werden. Das alles ist Teil der weltweiten Global Polio Eradication Initiative (GPEI), die seit 1994 auch in Pakistan läuft. Die GPEI ist die größte globale Gesundheitsinitiative, die jemals durchgeführt wurde. Mittlerweile werden jährlich rund 430 Millionen Kinder gegen Polio geimpft.

Die Initiative hat über die 30 Jahre ihres Bestehens circa 16 Milliarden US-Dollar gekostet, finanziert von privaten Geldgebern sowie von Unicef, der WHO, Rotary International, dem US-Center for Disease Control, der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung und der globalen Impfallianz.

Bis Ende des Jahres will nun die WHO gemeinsam mit den GPEI-Partnerorganisationen das Impfprogramm in Pakistan neu aufstellen. Mit einem Crowdsourcing-Wettbewerb in diesem Herbst wollen sie Ideen für innovative Technologien finden, die helfen sollen, Impfgegnern das Handwerk zu legen.