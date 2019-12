Papua-Neuguinea Hexenjagd im Dschungel

Als Justice zwei Jahre alt war, musste sie mit ansehen, wie ihre Mutter von mehreren Männern brutal aus dem Haus gezerrt wurde. Die Männer rissen ihrer Mutter die Kleider vom Leib, folterten sie mit einer heißen Eisenstange und übergossen sie mit Benzin.

Die kleine Justice konnte mit ihrem Vater aus Port Moresby, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea, fliehen. Ihre Mutter jedoch wurde auf einen Müllberg an einer Straßenkreuzung geworfen und angezündet. Die damals 20-Jährige verbrannte bei lebendigem Leib.

Unzählige Menschen sollen das Martyrium der jungen Frau mit angesehen haben, darunter auch Polizisten und Feuerwehrleute. Schaulustige verhinderten angeblich eine Rettung.

Die Mutter von Justice wurde getötet, weil sie für eine "Sanguma" gehalten wurde. Als "Sanguma" wird in Papua-Neuguinea Hexerei oder schwarze Magie bezeichnet. Denn obwohl sich mehr als 90 Prozent der Einwohner des Inselstaats zum Christentum bekennen, ist der Glaube an böse Geister und magische Schadenzauber weit verbreitet.

Papua-Neuguinea zählt zu den unzugänglichsten und am wenigsten erforschten Orten der Welt. Ein Großteil der rund acht Millionen Einwohner lebt im abgeschiedenen Hochland und den Regenwäldern im Osten der Insel. Dort, wo die Menschen noch in Dorf- und Stammesgemeinschaften leben, wird alles Negative oder Unerklärliche schnell mit Hexerei und schwarzer Magie erklärt.

"Ich wollte das alles verstehen"

Menschen, die als "Sanguma" beschuldigt werden, werden aus ihren Häusern vertrieben, verfolgt, gefoltert und getötet. Oft trifft es dabei Frauen, die Zahl der Opfer nimmt laut einer Oxfam-Studie zu. Vor allem im unzugänglichen Hochland und im Regenwald ist die Hexenverfolgung fast alltäglich, die häufigTäter sind häufig Familienangehörige oder Nachbarn. Die Uno schätzt, dass ungefähr 200 Menschen pro Jahr getötet werden.

Die Fotografin Kristina Steiner hörte im Radio von einem Missionar in Papua-Neuguinea, der von Hexenverfolgung und Tötungen berichtete. "Ich wollte das alles verstehen und bin da hingefahren", sagt Steiner. Sie war zunächst sehr überrascht, "wie schambesetzt das Thema bei den Opfern ist und wie stark die Folter bei den Frauen sexualisiert ist".

Steiner war zudem von der Präsenz des Themas überrascht, erzählt sie: "In jedem Dorf, in jedem Krankenhaus, im Gefängnis, in der Polizeistation - es gab wirklich überall akute oder nicht allzu lang zurückliegende Fälle." Mit ihren Bildern möchte die Fotografin nicht nur den irrationalen Glauben an schwarze Magie, sondern auch die brutalen Verfolgungen und Tötungen dokumentieren.

Sehen Sie in dieser Fotostrecke, wie die Opfer der Hexenverfolgung mit ihrem Schicksal leben: