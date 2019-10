Attacke in Paris Ehefrau des Messerangreifers aus Polizeigewahrsam entlassen

Die Ehefrau des Tatverdächtigen ist drei Tage nach der Messerattacke in der Polizeipräfektur von Paris wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Die 38-Jährige sei seit Sonntagabend auf freiem Fuß, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur. Nähere Angaben zu den Gründen wurden nicht bekannt gegeben.

Auch mehrere französische Medien berichten über die Freilassung. Laut der Nachrichtenagentur AFP würden zunächst keine weiteren rechtlichen Schritte eingeleitet.

Die Frau war am Donnerstag kurz nach der Messerattacke festgenommen worden. Der 45 Jahre alte Polizeimitarbeiter hatte im Polizeihauptquartier in der französischen Hauptstadt vier Kollegen mit einem Messer getötet. Nach derzeitigen Ermittlungen ist eine Tat mit terroristischem Hintergrund nicht unwahrscheinlich. Nach Angaben der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft schrieben der mutmaßliche Täter und seine Ehefrau in den Stunden vor der Attacke Dutzende Textnachrichten mit ausschließlich religiösem Inhalt.

Die Zeit der Frau in Gewahrsam war mehrfach verlängert worden. Normalerweise sind in Frankreich 24 Stunden vorgesehen.

Am kommenden Dienstag wird für die vier Opfer, drei Männer und eine Mutter von zwei kleinen Kindern, eine Trauerfeier im Innenhof der Pariser Polizeipräfektur stattfinden, im Beisein von Präsident Emmanuel Macron.