Proteste in Russland Gericht wandelt Haftstrafe für Schauspieler Ustinow in Bewährungsstrafe um

Ein Moskauer Gericht hat im umstrittenen Prozess gegen den Schauspieler Pawel Ustinow die Verurteilung zu dreieinhalb Jahren Straflager aufgehoben und in eine Bewährungsstrafe umgewandelt. Die Verurteilung wegen Teilnahme an einer nicht genehmigten Kundgebung der Opposition in Moskau und wegen Gewalt gegen einen Polizisten blieb demnach bestehen.

Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, wie das Gericht der Agentur Interfax mitteilte. Ustinow, der zuletzt unter Auflagen aus der Haft entlassen wurde, bleibt damit auf freiem Fuß.

Der 23-jährige Ustinow hatte auf Freispruch plädiert und betont, dass er am Tag von Oppositionsprotesten zufällig in der Stadt gewesen sei. Ein Video zeigt, wie er von Polizisten angegriffen, zu Boden geworfen und mit dem Schlagstoß verprügelt wurde. Das Gericht sah dennoch eine Schuld Ustinows als erwiesen an.

Breite Welle der Solidarität mit Ustinow

Für den Schauspieler hatte es in Russland eine ungewöhnlich breite Welle der Solidarität gegeben, der sich auch Filmstars und Pfarrer anschlossen. Die Kritiker erzürnte vor allem, dass das Gericht es ablehnte, Videomaterial von Ustinows Festnahme in Betracht zu ziehen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass der 23-Jährige mit dem Handy in der Hand in der Nähe einer U-Bahn-Station steht, als auf einmal Polizisten in voller Kampfmontur auf ihn losgehen und mit Schlagstöcken zuschlagen.

Polizei und Justiz stehen seit Wochen in der Kritik, mit überzogener Härte gegen Teilnehmer der Demonstrationen vorzugehen. Bei den Protesten gegen den Ausschluss Dutzender prominenter Oppositioneller bei der Stadtratswahl am 8. September hatte es Tausende Festnahmen gegeben. Mehrere Teilnehmer wurden zu Haft im Straflager verurteilt.