Mehrere europäische Staaten unterstützen Insidern zufolge einen britischen Plan für einen europäischen Einsatz zum Schutz der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Dabei handle es sich zunächst um Frankreich, Italien und Dänemark, sagten drei hochrangige EU-Diplomaten am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Niederlande prüften den Vorschlag ebenfalls. Interesse hätten zudem Deutschland, Polen und Schweden signalisiert. Die Briten legten demnach den Vorschlag bei einem Treffen von hochrangigen EU-Diplomaten in Brüssel vor. Er sei für die Europäer attraktiver als ein ähnlicher, kürzlich vorgebrachter US-Vorschlag, da der europäische Vorstoß nicht mit Maßnahmen gegen den Iran verknüpft worden sei, sagte einer der Diplomaten.

Tatsächlich sollten die USA, die Europäische Union und die Nato nicht direkt an der Mission beteiligt sein, hieß es aus den EU-Kreisen weiter. Neben Schiffen dürften auch Flugzeuge zum Einsatz kommen, Großbritannien und Frankreich könnten gemeinsam das Kommando führen.

Enge Zusammenarbeit zwischen London, Paris und Berlin

Aus deutschen Diplomatenkreisen verlautete, Bundesaußenminister Heiko Maas stehe in engem Kontakt mit seinen Kollegen Jeremy Hunt aus Großbritannien und Jean-Yves Le Drian aus Frankreich bezüglich der Frage der Sicherheit im Golf. Le Drian sprach am Dienstag vor der französischen Nationalversammlung von einer Mission zur "Kontrolle und Beobachtung der maritimen Sicherheit" am Persischen Golf.

In entsprechende Planungen sei neben London auch Berlin eng eingebunden, so der französische Minister. Er traf vor seiner Rede im Parlament mit dem iranischen Vize-Außenminister Abbas Araktschi zusammen. Bei seinem Besuch betonte der Iraner zwar die Bedeutung der diplomatischen Verhandlungen in der angespannten Lage.

Im Video: Die Festsetzung der "Stena Impero"

Video REUTERS

Zugleich erklärte er: "Iran wird seine größten Anstrengungen unternehmen, um die Region zu sichern, insbesondere die Straße von Hormus." Beeinträchtigungen der Schifffahrt in diesem sensiblen Gebiet würden "nicht hingenommen", so Araktschi weiter, eine Anmerkung, die auf die verschiedenen Gedankenspiele zu einer internationalen Mission im Golf abzielt haben dürfte.

Deutsche Reeder halten gemeinsame Mission für gute Idee

Iran hatte zuletzt einen britischen Tanker festgesetzt und damit die Spannungen in der Region erhöht. Die Straße von Hormus ist von großer Bedeutung für die weltweite Öl-Verschiffung.

Die deutschen Reeder begrüßten den jüngsten Vorstoß für eine europäische Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen. "Die Überlegung der Briten zu einer Schutzmission ist nachvollziehbar", sagte Ralf Nagel, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Verbandes Deutscher Reeder, der Deutschen Presse-Agentur. Die Festsetzung eines britischen Tankers durch Iran rühre "am Nerv der gesamten zivilen Handelsschifffahrt, nämlich der völkerrechtlich garantierten freien und sicheren Nutzung der Seewege."