Krise am Persischen Golf Saudi-Arabien meldet zwei beschädigte Tanker

Bei einem Zwischenfall vor der Ostküste der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind zwei Tanker Saudi-Arabiens offenbar schwer beschädigt worden. Das teilte das saudi-arabische Energieministerium mit. Es habe keine Verletzten gegeben, auch seien weder Schadstoffe noch Treibstoff ausgetreten.

Nach Angaben des Außenministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate handelt es sich bei dem Vorfall um einen Sabotageakt an insgesamt vier Handelsschiffen aus verschiedenen Ländern. Die genauen Hintergründe sind unklar.

Zur Föderation der VAE zählen mehrere Staaten auf der Arabischen Halbinsel, darunter auch Saudi-Arabien. Das Königreich ist Verbündeter der USA und Erzrivale Irans, mit dem es um Einfluss in der Region ringt.

Die nicht näher erläuterten Vorfälle gegen die vier Handelsschiffe hatten sich nach VAE-Angaben am Sonntag nahe des Emirates Fudschaira ereignet. Dieses liegt an der Ostküste der VAE an einer der wichtigsten Wasserstraßen für Öl- und Gasexporte, die die Golfstaaten und Iran trennen.

Der Vorfall fällt in eine Zeit höchster Spannungen zwischen Iran und den USA. Vor Kurzem haben die USA den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und eine Bomberstaffel in die Region verlegt. Die Regierung von Donald Trump begründete dies damit, dass es Hinweise auf künftige Angriffe aus Iran gebe. Teheran antwortete seinerseits mit militärischen Drohungen.

Führende arabische Staaten kritisierten die von den VAE gemeldeten Angriffe gegen zivile Handelsschiffe. Es handle sich um "Sabotage-Einsätze", die Spannungen und Konflikte in der Region verschärfen würden, erklärte der Generalsekretär des Golfkooperationsrats, Abdul Latif Al-Sajani, in der Nacht zum Montag.

Iran nennt Vorfälle "besorgniserregend und abscheulich"

Ägypten warnte vor "allen Handlungen, die der nationalen Sicherheit der VAE schaden würden". Das Außenministerium in Kairo versicherte den Vereinigten Arabischen Emiraten die Solidarität der ägyptischen Regierung.

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums nannte die Vorfälle "besorgniserregend und abscheulich" und forderte eine Untersuchung. Solche Vorfälle hätten eine negative Auswirkung auf die Sicherheit des Persischen Golfes. Der Sprecher warnte davor, einen Militärkonflikt im Persischen Golf zu provozieren.