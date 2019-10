Regierungskrise in Peru Im Schatten der Korruption

Der Präsident löst das Parlament auf. Das Parlament wiederum setzt den Präsidenten ab und ernennt die Vizepräsidentin zur Interimsstaatschefin. Diese aber tritt nur einen Tag später ab. Und über allem schwebt einer der größten Korruptionsskandale in der Geschichte Lateinamerikas.

Peru durchlebt seine schwerste politische Krise seit mindestens zwei Jahrzehnten. Im Mittelpunkt: Staatspräsident Martín Vizcarra. Es geht um demokratische Normen und die Zukunft eines von Korruption geplagten politischen Systems.

Andres Valle/ Peruvian Government/ AP/ dpa Staatspräsident Vizcarra: Verfassungsrechtlich umstrittene Auslösung des Parlaments

Unmittelbarer Auslöser der Krise ist ein Streit über die Besetzung von Richterposten. Vizcarra wollte eine Reform des Verfahrens zur Ernennung von Verfassungsrichtern durch den Kongress bringen. Dabei griff er auf eine Methode zurück, derer er sich schon früher gerne bedient hatte: Er verknüpfte die Reform mit der Vertrauensfrage.

Die Parlamentarier verweigerten dem Präsidenten in der Sachfrage die Gefolgschaft. Stattdessen bestimmten sie selbst einen Verfassungsrichter: einen Cousin des Kongressvorsitzenden.

Vizcarra wertete dies als Misstrauensvotum, löste den Kongress auf und setzte neue Parlamentswahlen für Januar 2020 an - verfassungsrechtlich ein umstrittener Schritt.

Verschiedene Lager, eine Konstante: Korruption

Die wirtschaftliche Entwicklung Perus ist eine Erfolgsgeschichte; das Land wächst so schnell wie kein anderes in Südamerika. Doch die Korruption beherrscht die Politik - und bildet auch den Kern der aktuellen Auseinandersetzung zwischen Präsident und Parlament.

Peru ist stark betroffen vom Skandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht. Das Unternehmen soll über Jahre hinweg Politiker und Beamte in ganz Lateinamerika bestochen haben. Knapp 800 Millionen Dollar Schmiergeld sollen insgesamt geflossen sein.

Sowohl Vizcarras Amtsvorgänger Pedro Pablo Kuczynski als auch dessen Rivalin, Oppositionsführerin Keiko Fujimori, sitzen wegen Korruptionsvorwürfen rund um Odebrecht in Untersuchungshaft. Ein anderer Ex-Präsident, Alan García, nahm sich vor einer geplanten Festnahme das Leben. Auch den ehemaligen Staatschefs Ollanta Humala und Alejandro Toledo wird vorgeworfen, Millionenbeträge von Odebrecht angenommen zu haben.

AFP/ Peruvian Judiciary Keiko Fujimori (M.) wird vorgeworfen Gelder gewaschen zu haben, die sie 2011 im Wahlkampf illegal vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhalten haben soll

Vizcarra, ein vor seinem Amtsantritt eher unbekannter Mitte-rechts-Politiker, hat der Käuflichkeit und Vetternwirtschaft in der Politik den Kampf angesagt. Er beschuldigt den Kongress, in dem Fujimoris rechtskonservative Fuerza Popular stärkste Kraft ist, seine Antikorruptionsbemühungen auszubremsen, um Politiker in den eigenen Reihen vor Strafverfolgung zu schützen.

Auch die Blockade seiner Reform und die Ernennung eines neuen Verfassungsrichters dienen laut Vizcarra diesem Ziel. Unter anderem soll das Gericht demnächst darüber entscheiden, ob Fujimori aus der Untersuchungshaft entlassen wird.

Weite Teile der Bevölkerung unterstützen den Antikorruptionskurs des Präsidenten. Nach seiner Entscheidung, den Kongress aufzulösen, gingen Tausende Regierungsanhänger auf die Straße. Vizcarra kann augenscheinlich auch auf die Loyalität der Polizei und der Streitkräfte zählen: Polizisten riegelten das Parlamentsgebäude ab; und am Montagabend wurden Fotos öffentlich, die den Präsidenten gemeinsam mit führenden Generälen zeigen.

Rodrigo Abd/AP Vizcarra-Anhänger vor dem Kongress: Verachtung für eine korrupte politische Elite

Trotz der Verachtung für eine korrupte politische Elite dürften manche Peruaner mit Unbehagen auf das Durchgreifen des Präsidenten blicken. In vielen köpfen ist die Erinnerung an die letzte Verfassungskrise im Jahr 1992 frisch. Damals löst Alberto Fujimori, der Vater der heutigen Oppositionsführerin, den Kongress auf. Es folgte eine Gewaltherrschaft, während der es zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen kam.

Der Machtkampf zwischen Präsident und Parlament wirkt sich auch auf die Judikative aus: Sollte die Auflösung des Kongresses durch Vizcarra rechtmäßig gewesen sein, wäre sein Absetzung durch das Parlament rechtswidrig - und umgekehrt. Auch über diese Frage würde eigentlich das Verfassungsgericht entscheiden. Doch der Streit über die Besetzung der Richterposten hatte die aktuelle Regierungskrise erst ausgelöst.

He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. pic.twitter.com/c4tz4tnzMw — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 2. Oktober 2019

In der Nacht zu Mittwoch mussten die Gegner des Präsidenten jedenfalls einen Rückschlag hinnehmen. Mercedes Aráoz, die vom Kongress ernannte Übergangsstaatschefin, trat von ihrem bisherigen Amt als Vizepräsidentin zurück und verzichtete auf den Posten der Interimspräsidentin. Die verfassungsmäßige Ordnung in Peru sei "zerbrochen", heißt es in einem Schreiben an den Parlamentspräsidenten, das Aráoz bei Twitter veröffentliche.