Präsidentschaftswahl 2020 EU-Ratspräsident Tusk verzichtet auf Kandidatur in Polen

Der Brexit-Streit hatte ihm noch einmal alles abverlangt, jetzt endet Donald Tusks Amtszeit als EU-Ratspräsident. Wie es für den Polen ab Dezember weitergeht, ist noch unklar. Zumindest hat Tusk nun bekanntgegeben, was er nicht machen will: bei der polnischen Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr kandidieren.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich entschieden, nicht als Kandidat anzutreten", sagte der frühere polnische Regierungschef am Dienstag den Fernsehsendern Polsat News und TVN24. Um die Wahl zu gewinnen, müsse die Opposition einen Bewerber ins Rennen schicken, der "nicht durch schwierige, unpopuläre Entscheidungen belastet ist".

Als Premier gelang Tusk eine historische Wiederwahl

Unter Gegnern der nationalkonservativen Regierungspartei von Präsident Andrzej Duda galt Tusk als Hoffnungsträger für die Wahl im Mai 2020. Duda will erneut antreten. Tusk war von 2007 bis 2014 Ministerpräsident in Polen und der erste Politiker seit 1989, der in diesem Amt wiedergewählt wurde. Er verankerte sein Land als Regierungschef fest in der EU.

Seine Regierung verlor jedoch zusehends an Rückhalt im Volk wegen der Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre und mehrerer politischer Skandale. Letztlich setzte Tusk seine politische Karriere in Brüssel fort: 2014 wurde er zum EU-Ratspräsidenten gewählt, 2017 in dem Amt bestätigt.

Tusk hatte sich wiederholt energisch für Verschiebungen des Brexit-Datums eingesetzt, um einen EU-Austritt Großbritanniens zu verhindern. Oft gab er seine Entscheidungen und Empfehlungen über Twitter bekannt. Seine Amtszeit als Ratspräsident läuft noch bis Ende November.