Präsidentschaftswahl Duda droht in Polen Stichwahl gegen Liberalen Trzaskowski

Spannung bei der Präsidentenwahl in Polen: Amtsinhaber Duda liegt nach ersten Prognosen zwar in Führung. Er dürfte aber die absolute Mehrheit verfehlen und muss damit in eine Stichwahl gegen den Herausforderer Trzaskowski.