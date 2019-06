Urteil Polens Justizreform verstößt gegen EU-Recht

Die umstrittene Zwangspensionierung von Richtern in Polen verstößt nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen EU-Recht. Sie sei durch kein legitimes Ziel gerechtfertigt und beeinträchtige den Grundsatz der richterlichen Unabsetzbarkeit, urteilten die Luxemburger Richter (Rechtssache C 619/18). Diese Unabsetzbarkeit sei jedoch untrennbar mit der Unabhängigkeit von Richtern verknüpft.

Mit dem Gesetz hatte Polens nationalkonservative Regierung 2017 das Renteneintrittsalter oberster Richter von 70 auf 65 Jahre herabgesenkt. Die Reform gibt dem Präsidenten Polens zudem das Recht, die Amtszeit von Richtern nach eigenem Ermessen zu verlängern.

Der Vorwurf an die Regierenden lautet, sie wollten mit der Reform missliebige Richter loswerden. Mehr als 20 Juristen waren so zunächst in den Ruhestand geschickt worden, darunter auch die Präsidentin des Obersten Gerichts. Diese weigerte sich jedoch, ihren Posten aufzugeben. Die EU-Kommission hatte die Klage in Luxemburg vorangetrieben, weil sie europäisches Recht und die Unabhängigkeit der Justiz verletzt sieht.