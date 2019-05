Konservative siegen in Polen Europa? Gern, aber bitte ohne die Zumutungen

Polen ist geteilt, die Trennlinie verläuft genau in der Landesmitte von Nord nach Süd. In den westlichen Wojewodschaften liegen die Liberalen vorn, auch noch auf der "Insel Warschau" konnte sich die "Europäische Koalition" durchsetzen. Aber sonst gehört der Osten eindeutig der Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS). Das ist das Ergebnis der Wahl zum Europaparlament.

Es ist nicht so, dass die Liberalen unzufrieden wären. 38 Prozent für die "Europäische Koalition", plus rund sechs Prozent für die neue Partei "Wiosna" - mit solch einem Ergebnis könnte rechnerisch sogar eine Koalition gegen PiS möglich werden, etwa nach der Parlamentswahl im Herbst.

Janek Skarzynski/ AFP Jaroslaw Kaczynski: Lenker aus dem Hintergrund

Aber das ist noch lange hin, im Augenblick triumphieren die Konservativen. Sie konnten ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten EU-Wahl um die Hälfte steigern, auf 45 Prozent - und das obwohl die Wahlbeteiligung hoch war, was eigentlich bisher immer den Liberalen genützt hat.

Der Sieg gehört Jaroslaw Kaczynski, der einst PiS mit seinem inzwischen verstorbenen Zwillingsbruder Lech gründete. Er führt die Regierung ohne offizielles Staatsamt aus dem Hintergrund. Und er legte den europäischen Kurs seiner Partei fest: europäisch, aber doch bitte ohne die anstrengenden Seiten der EU.

Polen unter PiS liegt mit Brüssel im Dauerstreit: Als erstes Land handelte es sich sogar ein Artikel-7-Verfahren ein. Es könnte seine Stimmrechte in EU-Gremien verlieren, weil PiS sich die Justiz bis hin zum Verfassungstribunal untertan machte. Das Polen der PiS gilt als schwieriger Partner, der auf nationale Interessen pocht, sich etwa gegen Immigration sträubt - aber gleichzeitig wie kaum ein anderes Land von europäischer Solidarität in Form von Subventionen profitiert.

"Polen - das Herz Europas"

PiS ist keine plumpe "antieuropäische" Partei, die es auf einen Austritt angelegt hätte. "Polen - das Herz Europas" war ihr Slogan zur Wahl. Jaroslaw Kaczynski hatte natürlich auch die Umfragen gelesen, die bis zu 90 Prozent Zustimmung seiner Landsleute für die EU verzeichnen, und er hat sein politisches Angebot differenziert: "Verteidige deine Rechte" hieß eine weitere Parole.

Und so hat sich PiS in der Wahlkampagne eben nicht als Streiter gegen die EU profiliert, sondern als Kämpfer in der EU. Tenor: Wir sind drin, aber wir lassen uns nicht alles bieten. "Alles was Polen weh tut, alles was als Gefahr gesehen wird, das wird nicht realisiert, wenn PiS an der Macht ist", sagte Kaczynski. Also etwa Schwulenehe oder Einwanderung.

Und mehr noch, PiS werde dafür sorgen, dass Polen endlich den Platz in der EU erhält, der ihm zusteht, endlich auch beim Lebensstandard mit dem Westen gleichzieht. Das ist nicht eine Botschaft des Hasses auf die EU, sondern an sich ein ehrgeiziges Projekt. PiS hat auf diese Weise sehr geschickt das Gefühl der Zurücksetzung aufgegriffen, das viele Osteuropäer plagt. Jenen Verdruss darüber, noch nicht recht ernst genommen zu werden in der EU, jenen Frust, jahrzehntelang dem Westen nachzueifern, ohne dort dafür anerkannt zu werden.

Die PiS - und wahrscheinlich ist auch das von Kaczynski gut überlegt - hält sich fern von den Treffen der neuen europäischen Rechten. Sie hat wohl verstanden, dass der provokative Antieuropäismus eines Geert Wilders oder Matteo Salvini bei ihren Wählern nicht ankommt.

Schon gar nicht bei denen im Westen des Landes.