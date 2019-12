Umstrittener Gesetzesentwurf Polens Regierung will kritische Richter künftig bestrafen

Die Opposition spricht von einer "Knebelung" der Betroffenen: Die nationalkonservative Regierung Polens will in Zukunft Richter bestrafen, die sich kritisch zu den hochumstrittenen Justizreformen äußern. Das bereits am Donnerstagabend vorlegte Gesetz sieht scharfe Sanktionen für Richter vor, die die Rechtmäßigkeit der Ernennung anderer Richter infrage stellen oder sich politisch betätigen.

Auch andere "Aktivitäten", die das "Funktionieren des Justizsystems" beeinträchtigen, sind künftig mit Sanktionen belegt. Diese können bis zur Abberufung der Richter reichen.

Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) will mit dem Gesetz nach eigenen Angaben Chaos im polnischen Justizwesen verhindern. Künftig sollen laut dem PiS-Abgeordneten Jan Kanthak auch Richter abberufen werden können, die etwa den neuen Landesjustizrat (KRS) oder die Vorrechte des Staatschefs infrage stellen.

Erneut sorgt die Regierung mit ihren Vorhaben für den Justizapparat damit für Aufsehen: Die EU-Kommission hat wegen der Justizreformen der Regierung in Warschau bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) erhoben.

Opposition äußerst scharfe Kritik

Die polnische Opposition lehnte das Gesetz umgehend ab. Das Vorhaben ziele darauf ab, Richter zu "knebeln", erklärte der Abgeordnete Boris Budka von der Bürgerplattform (PO). Senatspräsident Tomasz Grodzki von der oppositionellen liberalkonservativen Bürgerkoalition (KO) warnte davor, die Gewaltenteilung endgültig zugrunde zu richten.

"Das ist ein Gesetz, das jene Richter zum Schweigen bringen soll, die mit bestimmten Entwicklungen nicht einverstanden sind", sagte der Sprecher des Obersten Gerichts, Michal Laskowski, dem Sender Tok FM.

Der Gesetzentwurf zielt aus Sicht der PiS-Gegner auf die jüngste Entwicklung im Streit um die Justizreformen. Kürzlich hatte die Präsidentin des Obersten Gerichts, Malgorzata Gersdorf, die Richter der neuen Disziplinarkammer aufgefordert, keine Urteile mehr zu sprechen. Sie begründete dies mit einer Entscheidung des Obersten Gerichts, wonach die Disziplinarkammer nicht rechtens sei.

Die Kammer ist ein Schlüsselelement der von der PiS initiierten Justizreformen. Sie kann jeden Richter oder Staatsanwalt entlassen. Das Oberste Gericht hatte kürzlich geurteilt, dass der Landesjustizrat in seiner neuen Zusammensetzung nicht ausreichend unabhängig von Parlament und Regierung sei. Da die Mitglieder der Disziplinarkammer aber vom Landesjustizrat ausgewählt werden, sei auch diese nicht als unabhängiges Organ der Justiz anzusehen.