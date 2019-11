In Warschau haben sich Zehntausende am rechtsextremen "Unabhängigkeitsmarsch" beteiligt, zu dem polnische rechte Nationalisten aufgerufen hatten. Die Teilnehmer schwenkten Nationalflaggen und zündeten Rauchbomben und Feuerwerkskörper. Einige skandierten Parolen wie "Gott, Ehre und Vaterland" und "Nein zur Europäischen Union".

Mit dem Marsch wird an den 11. November 1918 erinnert, an dem Polen nach 123 Jahren der Besetzung durch Russland, Preußen und Österreich-Ungarn seine Unabhängigkeit wiedererlangte. Seit zehn Jahren rufen die extremen Rechte am 11. November zu der Kundgebung auf.

Rechte, Rauch und Parolen in Polen Rechte Nationalisten rufen in Polen seit zehn Jahren am 11. November zum "Unabhängigkeitsmarsch" auf. In diesem Jahr kamen Zehntausende auf die Warschauer Straßen. "Es lohnt sich, ein Pole zu sein", heißt es auf diesem Banner auf der Kundgebung. Von den Teilnehmern waren weitere Parolen zu hören wie "Gott, Ehre und Vaterland" und "Nein zur Europäischen Union". Die halbe polnische Hauptstadt war durch die Demonstration in Rauch gelegt. Auch Gegendemonstranten versammelten sich. Neben friedlichen Protesten verhinderte die Polizei Zusammenstöße zwischen linken und rechten Demonstranten. Ein Feuerwerk über dem Nationalstadion in Warschau. Im ganzen Land wurde der Unabhängigkeitstag gefeiert, am 11. November 1918 endete die polnische Aufteilung unter seinen Nachbarländern Russland, Österreich-Ungarn und Preußen.

Die Veranstaltung stand in Anlehnung an einen Mariengesang unter dem Motto "Nimm die ganze Nation in deinen Schutz". Die Rauchbomben hüllten den Marsch, in dem die polnische Nationalhymne zu hören war, in die polnischen Nationalfarben Rot und Weiß. Die Polizei verhinderte Zusammenstöße mit antifaschistischen Gegendemonstranten.

Auch italienische Rechtsextreme dabei

"Wir müssen zu unseren Wurzeln zurückkehren. Unsere Welt hat Gott und das Christentum verlassen", sagte Robert Bakiewicz, ein Organisator der Veranstaltung. "Wir werden sterben, wenn die Nationen Westeuropas im Sterben liegen."

Eine kleine Gruppe von italienischen Rechtsextremen nahm ebenfalls teil. Der rechtsextreme Abgeordnete Krzysztof Bosak bezeichnete den Marsch bei Twitter als "größte patriotische, globalisierungskritische und politisch unkorrekte Kundgebung Europas".

Weder die rechtsnationale Regierung noch Präsident Andrzej Duda beteiligten sich an dem Unabhängigkeitsmarsch.