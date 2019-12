Vorläufiges Ergebnis in Afghanistan Ashraf Ghani liegt bei Präsidentenwahl vorne

Fast drei Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan liegt ein vorläufiges Ergebnis vor: Amtsinhaber Aschraf Ghani habe bei dem Urnengang vom 28. September 50,64 Prozent der Stimmen errungen, teilte die Unabhängige Wahlkommission (IEC) am Sonntag im Kabul mit.

Bleibt es bei diesem Resultat, hätte er die Wahl im ersten Wahlgang gewonnen und es wäre keine Stichwahl erforderlich. Nun können Beschwerden bei der Wahlbeschwerdekommission eingereicht werden. Wann die offiziellen Endergebnisse vorliegen sollen, ist offen.

Ghanis wichtigster Konkurrent, Regierungschef Abdullah Abdullah, kam laut ICE auf 39,52 Prozent. Kurz nach der Wahl hatte er sich zum Sieger erklärt.

Abdullah hatte bereits im Vorfeld angekündigt, die Resultate nicht anzuerkennen. Er hatte in den vergangenen Wochen gefordert, zuerst 300.000 seiner Ansicht nach ungültige Stimmen auszusieben, bevor eine von der Wahlkommission angeordnete Stimmennachzählung begann.

In mehreren Provinzen hatten seine Anhänger die Nachzählung blockiert und damit für eine Verzögerung gesorgt. In der vorigen Woche hatte Abdullah das Auszählen dann wieder erlaubt - aber auch gewarnt, er werde das Ergebnis möglicherweise nicht akzeptieren. Nun konnten die Nachzählungen schließlich abgeschlossen werden.

Ghani und Abdullah waren nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl 2014, bei der sie bereits gegeneinander angetreten waren, unter Vermittlung der USA eine Regierung der nationalen Einheit eingegangen.

Vor der Präsidentschaftswahl Ende September hatte es in Kabul viele Warnungen vor einer möglichen politischen Krise im Fall einer erneut umstrittenen Wahl gegeben.

Tote und Verletzte bei Präsidentschaftswahl

Wegen der schlechten Sicherheitslage, der weit verbreiteten Enttäuschung über die Regierung und des mangelnden Vertrauens in Wahlen generell war die Wahlbeteiligung die geringste seit dem Fall des Taliban-Regimes im Jahr 2001. Die Wahlkommission erklärte rund 1,8 Millionen Stimmen für gültig.

Analysten zufolge gibt es mindestens 13,5 Millionen Wahlberechtigte in Afghanistan. Mehr als 9,6 Millionen Afghanen waren zur Wahl registriert, rund ein Drittel davon Frauen.

Etwa ein Drittel der Wahllokale konnte am Wahltag nicht öffnen - aus Sicherheitsgründen. Die islamistisch-militanten Taliban hatten angekündigt, die Wahl anzugreifen. Sie drohten mit Attacken auf Wahlzentren und riefen dazu auf, am Wahltag Zuhause zu bleiben.

Es war die vierte Präsidentschaftswahl in dem Land mit geschätzten 35 Millionen Einwohnern seit dem Fall der Taliban im Jahr 2001 und die zweite, die gänzlich von den Afghanen selbst durchgeführt und gesichert wurde. Tatsächlich kam es am 28. September in mehreren Fällen zu Gewalt: Es gab Anschläge mit Bombenexplosionen, zahlreiche Sprengsätze mussten von den Sicherheitsbehörden entschärft werden.