Proteste in Hongkong Ein Hauch von Tiananmen

Bisher fanden die Protestaktionen zumeist an Wochenenden statt, jetzt gehen sie auch unter der Woche weiter: In der Nacht zum Mittwoch standen Hunderte von meist jungen Demonstranten viele Stunden vor Hongkonger Polizeistationen Wache. Sie trugen die Farbe ihrer Bewegung: schwarz. Sie hielten Pappkartons mit den Aufschriften "Freiheit" und "Revolution". Und warteten geduldig auf die Freigabe von 44 Demonstranten, die die Polizei zuvor in Gewahrsam genommen hatte.

Tatsächlich kamen die Festgenommenen, bis auf sechs, im Laufe der Nacht frei, müssen sich aber nun vor Gericht wegen "Anstiftung zum Aufruhr" verantworten, weil sie an nicht genehmigten Demonstrationen teilnahmen. Davon gab es zuletzt viele. Da dafür bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe drohen, dürfte keiner der Protestler in der Nacht beruhigt nach Hause gegangen sein. Im Gegenteil.

"Die Demonstranten sind sehr ernsthaft und entschlossen, weil sich für sie eine restriktive Entscheidung der Hongkonger Regierung an die andere reiht", erklärt der französische Sinologe Jean-Pierre Cabestan von der Hongkong Baptist University dem SPIEGEL.

Cabestan forscht und unterrichtet seit Jahrzehnten in Hongkong. Aus seiner Sicht richtet sich die seit mehr als sechs Wochen andauernde Protestbewegung schon lange nicht mehr ausschließlich gegen jenes neue Gesetzesvorhaben der Hongkonger Regierung, das Ausweisungen von Angeklagten nach China erlauben soll und den Protest im Juni ins Rollen brachte. "Die Bewegung geht mittlerweile gegen das gesamte politische System Hongkongs, das immer noch vom Establishment kontrolliert wird und eine Demokratisierung verhindert, wie sie im chinesisch-britischen Abkommen von 1984 versprochen wurde," so Cabestan.

Der französische Sinologe blickt weit zurück. Doch genauso tun es gerade viele Chinesen. Auch wenn die offiziellen Staatsmedien in den letzten Wochen nicht viel über die Hongkonger Proteste berichteten, weiß inzwischen fast jeder chinesische Netzbürger von ihnen. Und viele fragen sich: Was ist in Hongkong schiefgelaufen? Galt die Finanzmetropole nicht bis vor Kurzem als "Perle" des Landes?

Keine Rücksicht auf die Mittelschicht

Antworten im Netz gab Li Luoli, ein ehemaliger kommunistischer Spitzenbeamter aus Hongkongs Nachbarstadt Shenzhen: Er argumentierte, dass sich die Pekinger Zentralregierung schon seit den Achtzigerjahren mit den reichen, oligarchischen Familien Hongkongs verbündet habe und bis heute mit ihnen die Stadt regiere - ohne Rücksicht auf die Mittelschichten der Stadt.

Li bemängelte in einem vielbeachteten Aufsatz, den die Zensurbehörden erst vor wenigen Tagen im Netz schwärzten, dass die KP-Behörden Hongkongs Wirtschaft, im Gegensatz zu der von Shenzhen, vernachlässigt hätten und der digitale Umbau, der in Shenzhen gelinge, dort nicht stattfände. Li holte noch weiter aus: Peking habe vom offiziellen Hongkonger Regierungsmotto "Ein Land, zwei Systeme" immer nur "zwei Systeme" betont. So seien sämtliche Hongkonger Schulbücher seit der Übergabe der ehemaligen Kronkolonie von Großbritannien an China im Jahr 1997 weitgehend gleich geblieben: Sie erzählen wenig über das moderne China. Kein Wunder, folgert Li, dass Hongkongs Jugend mit China nichts am Hut habe.

Im Video: Polizei greift bei Demonstration in Hongkong hart durch

Video RITCHIE B TONGO/EPA-EFE/REX

Das aber ist neu in der Volksrepublik: Es gibt Mitleid für Hongkong. Arrivierte Pekinger machen sich Sorgen über eine "Jugend ohne Chance" in Hongkong. In KP-nahen Kreisen in Peking wird die Sorge geäußert, dass die Hongkonger Finanzoligarchie verhindere, dass die Bürger das Recht bekommen, außerhalb von Hongkong zu wohnen und Immobilien zu erwerben. Dadurch würden nämlich die hohen Hongkonger Immobilienpreise in Gefahr geraten, die für die Oligarchie Lebensgrundlage und für die Mittelklasse in Hongkong der Horror sind. Allerdings sind solche fürsorglichen Äußerungen immer vor dem Hintergrund des ehrgeizigen "Greater Bay Area"-Projekts für das Perlflussdelta zu bewerten, mit dem Peking die Sonderzonen Hongkong und Macau langfristig in eine wirtschaftsstarke Metropolregion integrieren will.

"Ähnlichkeiten zum Frühling 1989"

Auch daher dürfte die Pekinger Sympathie für Hongkong ihre Grenzen haben. Etwa, wenn es um den von den Parteimedien stets unterstellten "Separatismus" der Protestbewegung geht. Es gibt diesen Separatismus tatsächlich. "Die gefährliche Logik der Bewegung lautet: Unsere Probleme können ohne Demokratie nicht gelöst werden, und so lange wir unter chinesischer Herrschaft leben, wird es keine Demokratie geben", erklärt ein alteingesessener Hongkonger, der mit Namen nicht genannt werden will, dem SPIEGEL. Er warnt davor, dass eine Unabhängigkeit Hongkongs "weit hinter der roten Linie Pekings läge".

Doch wer achtet derzeit noch auf rote Linien? Manche Äußerung in Peking lässt sich auch als kaum verhüllte Drohung verstehen, härter, wenn nicht gar militärisch, gegen die Demonstranten vorzugehen. Der Pariser Strategie-Experte Pascal Boniface sieht diese Gefahr aber dann doch nicht: "Eine militärische Repression, die einen weltweiten Schock auslösen würde, ist ein viel zu großes Risiko für Peking", sagte der Direktor des Pariser Instituts für internationale und strategische Beziehungen (IRIS) dem SPIEGEL.

Hongkong-Experte Cabestan will dem nicht widersprechen. Dennoch sieht er Parallelen zur Pekinger Demokratiebewegung vor 30 Jahren, die mit der blutigen Niederschlagung durch die Volksarmee auf dem Tiananmen-Platz endete: "Der Druck ohne Beispiel von der Straße, das Bedürfnis nach Demokratie und Freiheit, und das Risiko, dass diese Krise das Gleichgewicht der Kräfte in der KP ins Schwanken bringt - das alles sind Ähnlichkeiten zum Frühling 1989", warnt Cabestan.