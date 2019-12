Demokratiebewegung Zehntausende gehen in Hongkong auf die Straße

Bei einer der größten Kundgebungen seit Wochen sind in Hongkong erneut zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Stadtregierung zu demonstrieren. Die Zahl der Teilnehmer erinnerte am Sonntag an frühere Märsche im Sommer, bei denen nach Schätzungen Hunderttausende und sogar mehr als eine Million Menschen teilgenommen hatten.

Überwiegend in schwarz gekleidete und teils maskierte Demonstranten versammelten sich am Nachmittag am Viktoria-Park im Zentrum Hongkongs. Von dort setzte sich der Zug in Richtung des Geschäftsviertels der Finanzmetropole in Bewegung. Bei Einbruch der Dunkelheit schalteten zahlreiche Demonstranten die Taschenlampenfunktion ihrer Smartphones an, sodass sich das Bild eines kilometerlangen Lichterteppichs ergab.

Während die Organisatoren des Protestmarsches am Sonntag laut lokaler Medien von 800.000 Demonstranten sprachen, schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf 183.000.

Viele Teilnehmer äußerten sich verärgert darüber, dass Regierungschefin Lam auch nach dem überwältigenden Sieg der Demokratiebewegung bei den Kommunalwahlen Ende November keine Zugeständnisse an die Demonstranten gemacht habe. "Egal, wie wir unsere Sichtweise zum Ausdruck bringen, durch friedliches Demonstrieren, durch zivilisierte Wahlen - die Regierung hört nicht zu", sagte ein 50-jähriger Demonstrant namens Wong. "Sie folgt nur den Anordnungen der chinesischen Kommunistischen Partei."

"Ein Land, zwei Systeme"

Ausgelöst wurden die Proteste vor einem halben Jahr durch ein Gesetzesvorhaben, das erstmals Auslieferungen nach Festland-China ermöglicht hätte. Inzwischen richtet sich die Bewegung auch gegen den zunehmenden Einfluss der autoritären kommunistischen Führung Chinas. Viele Hongkonger fürchten, dass Peking ihre Rechte nach und nach einschränken könnte.

Seit der Rückgabe 1997 an China wird die frühere britische Kronkolonie nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" unter chinesischer Souveränität autonom regiert. Die Hongkonger genießen - anders als die Menschen in der Volksrepublik - viele Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit.

DPA Prodemokratische Demonstranten am Sonntag in Hongkong

Die Kundgebung ist die erste große Demo seit Mitte August, die von der Polizei genehmigt wurde. Die Sicherheitskräfte kündigten jedoch an, Gewalt seitens der Demonstranten nicht zu tolerieren. Die CHRF, welche die Demonstration angemeldet hatte, steht für gewaltlosen Protest.

Immer wieder Gewalt

Im Zuge der Proteste war es jedoch immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Seit dem Sieg der Demokratiebewegung bei den Kommunalwahlen haben die gewaltsamen Ausschreitungen aber abgenommen.

Die Demonstranten riefen am Sonntag den bekannten Protest-Slogan "Freiheit für Hongkong" und trugen Schilder mit ihren Forderungen. Die gewaltige Beteiligung verdeutlicht, dass auch ein halbes Jahr nach Beginn der Proteste am 9. Juni noch große Teile der Hongkonger Bevölkerung hinter der Bewegung stehen.

Die Protestbewegung will erreichen, dass Hongkongs Regierungschefin künftig in wirklich demokratischen Wahlen gewählt und nicht wie bisher maßgeblich von Peking bestimmt wird. Zudem wollen die Demonstranten, dass die von ihnen angeprangerte Polizeigewalt bei der Protesten untersucht wird.