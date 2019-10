Eskalation bei Protesten Hongkongs Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten ein

Am Sonntag haben in Hongkong erneut Tausende Menschen gegen Regierung und Polizeigewalt protestiert. Die Polizei setzte Tränengas und Pfefferspray gegen die Menge ein, die sich in dem bei Touristen beliebten Viertel Kowloon versammelt hatte. Einige Demonstranten wurden von der Polizei festgenommen. Viele Kundgebungsteilnehmer trugen Masken, obwohl die Regierung von Carrie Lam ein Vermummungsverbot verhängt hat.

Mindestens ein Mann wurde mit einem Krankenwagen abtransportiert. Auf Bildern ist zu sehen, wie Polizisten von Tränengas getroffenen Demonstranten die Augen mit Wasser aus Plastikflaschen ausspülen. Viele der in der Gegend ansässigen Luxusgeschäfte hatten wegen der Proteste ihre Läden geschlossen und die Rollläden heruntergelassen.

Erneut setzte die Polizei auch Wasserwerfer mit blau gefärbtem Wasser ein, um die Demonstranten zu markieren.

Seit Monaten gehen immer wieder Zehntausende Menschen in Hongkong auf die Straße und demonstrieren für Demokratie. Sie werfen Lam zu große Nähe zu Chinas Führung in Peking vor. Wiederholt kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Die Kundgebungen hatten im Juni als Widerstand gegen einen inzwischen zurückgezogenen Gesetzentwurf für Auslieferungen Beschuldigter an die Volksrepublik China begonnen. Doch die Demonstranten sehen auch allgemeine Freiheiten gefährdet, die die ehemalige britische Kolonie seit der Übergabe an China im Jahr 1997 noch genießt. Inzwischen richten sich die Proteste auch gegen die Regierung in Peking.