Verbotener Protest Hongkong nach der Straßenschlacht

Am Eingang zum Victoria Park in Hongkong liegen ein einzelner Schuh, ein paar Schirme und eine zertretene Brille auf dem Boden. "Hier haben die Polizisten die Demonstranten vor sich hergetrieben", sagt eine junge Frau, die sich Claudia nennt.

An der Hennessy Road, die das Vergnügungsviertel Wan Chai mit dem Einkaufsviertel Causeway Bay verbindet, steht Simon, ein korpulenter Mann Anfang 30. Er trägt eine Uniform und zwei Funkgeräte. Er ist freiwilliger Sanitäter und wartet darauf, ob er wieder gebraucht wird. Polizisten haben eine Gruppe von Protestierenden umstellt, aber der Protest löst sich an dieser Stelle langsam auf.

Kurz vorher hat Simon einen Demonstranten behandelt, der von einer Tränengas-Patrone getroffen wurde. "Massiver Bluterguss", sagt er, "der wird noch viel größer werden in den nächsten Tagen." Die meisten Verletzungen passierten durch Molotow-Cocktails und Gummigeschosse. Der Sanitäter glaubt, dass er noch wochenlang Menschen nach Straßenschlachten behandeln wird.

Auf der Garden Road, die in die Villenviertel am Victoria Peak hinaufführt, sucht ein älterer Mann mit einem jungen Paar das Weite vor dem Tränengas. "Ich unterstütze euch!" ruft er einer Gruppe von Polizisten zu, die sich vor einem Sportcenter auf ihren Einsatz vorbereiten. "Wir sind zufällig in die Demo geraten", sagt er. "Ich bin für die Polizei, aber meine Kinder sind für die Demonstranten." Seine Tochter und sein Schwiegersohn lächeln verlegen. Nicht schon wieder diese Debatte.

All das sind Eindrücke aus einer Stadt, in der es am Samstag wieder zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei kam. Nahe dem Parlamentssitz schossen Polizisten mit Tränengas und Wasserwerfern auf Demonstranten. Radikale Aktivisten schleuderten Gegenstände, Steine und auch Brandsätze.

Trotz des Verbots einer Großdemonstration waren Tausende auf die Straßen gegangen. Die Auseinandersetzungen dauerten bis in den Abend. Barrikaden brannten, am Victoria Park gab ein Polizist aus seiner Dienstwaffe einen Warnschuss in die Luft ab, wie auf einem Video zu hören war. Ein Wasserwerfer versprühte blaue Farbe auf Demonstranten, möglicherweise um diese zu markieren.

DPA Polizisten richten blau gefärbte Wasserstrahlen auf Demonstranten

Für Empörung sorgten Berichte, dass sich Polizeibeamte als Aktivisten verkleidet und unter die Demonstranten gemischt hätten, um Leute festzunehmen.

Paramilitärische Kräfte an der Grenze

Möglicherweise als Warnung berichteten chinesische Staatsmedien, dass Chinas Militär neue paramilitärische Kräfte nach Shenzhen an der Grenze zu Hongkong verlegt habe. In Videoaufnahmen waren Militärwagen zu sehen, die am Morgen in der Grenzstadt einrollten. Details über Stärke und Zweck der Truppenverlegung wurden nicht genannt.

Die politische Stimmung in Hongkong ist auch so aufgeheizt, weil mehrere führende Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen wurden. Am Freitag wurden zuletzt noch die oppositionellen Abgeordneten des Legislativrates, Au Nok-hin und Jeremy Tam, aufgegriffen. Ihnen wird Behinderung der Polizei vorgeworfen. Der Abgeordnete Au soll außerdem einen Polizisten angegriffen haben. Gegen insgesamt neun prominente Köpfe der Bewegung wurde inzwischen Anklage erhoben.

DPA Zwei Demonstranten tragen einen Verletzten

Der Samstag hatte zunächst mit einem friedlichen Marsch begonnen. Die Demonstranten folgten einem Aufruf zu einer religiösen Prozession, die entlang prominenter sakraler Stätten in Richtung Regierungsviertel führte.

Am späten Nachmittag kam es dann an anderer Stelle zu Straßenblockaden. Die Polizei räumte Straßen weiträumig, mit massivem Personaleinsatz, und nahm zahlreiche Menschen fest.

Weitere Demos angekündigt

Für Sonntag sind weitere Demos angekündigt, aber noch nicht genehmigt. Sonntag und Montag soll am Flughafen demonstriert werden, diesmal nicht im Inneren des Terminals, sondern auf den Zugangsstraßen. Für Montag, den ersten Schultag in Hongkong, ist ein Schülerstreik geplant.

Seit drei Monaten kommt es in der chinesischen Sonderverwaltungszone immer wieder zu Massendemonstrationen, die oft mit Zusammenstößen zwischen einem kleinen Teil der Demonstranten und der Polizei endeten. Viele Menschen fürchten einen steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong und eine Beschneidung ihrer Freiheitsrechte. Auch fordern sie eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt bei den Protesten.