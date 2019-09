Proteste in Russland Moskauer Gericht lässt Schauspieler Ustinow frei

Sieben Wochen nach seiner Festnahme wird der russische Schauspieler Pawel Ustinow unter Auflagen aus der Haft entlassen, er dürfe aber die Stadt nicht verlassen. Der 23-Jährige war wegen angeblicher Gewalt gegen Polizisten bei einer Protestdemonstration in Moskau zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Ustinow war bei der Urteilsverkündung per Video aus der Untersuchungshaftanstalt zugeschaltet. Sein Anwalt Anatoli Kutscherena und Menschenrechtler sprachen von einer "gerechten Entscheidung" des Gerichts.

Der Schauspieler war am 3. August am Rande einer nicht genehmigten Kundgebung mit Polizeigewalt festgenommen worden. Ustinow hatte betont, zufällig an dem Ort gewesen zu sein. Dagegen hatte ein Polizist vor Gericht ausgesagt, der Schauspieler habe ihm die Schulter ausgekugelt. Der Uniformierte erhielt eine Beförderung.

Große Solidarität mit dem Schauspieler

Für den Schauspieler hatte es in Russland eine ungewöhnlich breite Welle der Solidarität gegeben, der sich auch Filmstars und Pfarrer anschlossen. Die Kritiker erzürnte vor allem, dass das Gericht es ablehnte, Videomaterial von Ustinows Festnahme in Betracht zu ziehen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass der 23-Jährige mit dem Handy in der Hand in der Nähe einer U-Bahn-Station steht, als auf einmal Polizisten in voller Kampfmontur auf ihn losgehen und mit Schlagstöcken zuschlagen.

Bilder von Ustinow nach dem jetzigen Urteil gab es zunächst nicht. Das Moskauer Stadtgericht erklärte, dass die Unterlagen an das Gefängnis gingen, erst dann könne er die Haftanstalt verlassen.

Polizei und Justiz stehen seit Wochen in der Kritik, mit überzogener Härte gegen Teilnehmer der Demonstrationen vorzugehen. Bei den Protesten gegen den Ausschluss Dutzender prominenter Oppositioneller bei der Stadtratswahl am 8. September hatte es Tausende Festnahmen gegeben. Mehrere Teilnehmer wurden zu Haft im Straflager verurteilt.