Proteste in Moskau Polizei führt russische Oppositionspolitikerin ab

Ljubow Sobol gehört zu den Mitorganisatoren der Proteste in Moskau für freie Wahlen zum Stadtparlament. Nun wurde die 31-jährige Oppositionspolitikerin noch vor Beginn der Demonstration am heutigen Samstag in Moskau von Polizisten mitgenommen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, sie sei in einem Taxi abgefangen worden, mit dem sie zur Kundgebung fahren wollte. Die Polizei brachte Sobol demnach in einem Fahrzeug weg.

Dmitry Serebryakov/ AP Ljubow Sobol am Samstag in Moskau umringt von Polizisten

Auch auf Twitter wurden Fotos verbreitet, die Sobol zeigen. So schrieb etwa die Russland-Korrespondentin der spanischen Zeitung El Pais, Maria Sahuquillo, Sobol sei bereits auf dem Weg aus ihrem Quartier festgesetzt worden.

Los líderes de la protesta y aspirantes a candidatos llevan detenidos días. Sólo quedaba en libertad Liubov Sóbol, vinculada a Navalni. Hasta ahora. La han arrestado al salir de su sede. La abogada lleva en huelga de hambre 3 semanas en protesta porque no registran su candidatura pic.twitter.com/2CyGgB92bj — ℎ (@mrsahuquillo) 3. August 2019

Verb ündete von Alexej Nawalny

Sobol befindet sich derzeit im Hungerstreik, um dagegen zu protestieren, dass sie nicht zur Wahl des neuen Moskauer Stadtparlaments in fünf Wochen zugelassen wird. Auch der prominente Kremlkritiker Ilja Jaschin wurde von den Behörden nicht als Bewerber registriert. Viele prominente Oppositionspolitiker sitzen im Arrest.

Die Oppositionspolitikerin Sobol arbeitet mit Alexej Nawalny zusammen, einem der prominentesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Nawalny muss derzeit eine Haftstrafe verbüßen, weil er zu einem nicht genehmigten Protest aufgerufen hatte. Vergangenes Wochenende wurde Nawalny wegen einer "schweren allergischen Reaktion" vorübergehend in eine Klinik eingeliefert. Das hatte Spekulationen hervorgerufen, wonach der Kremlkritiker im Gefängnis vergiftet worden sein könnte.

Auch an diesem Samstag haben sich Demonstranten trotz eines Verbotes und eines massiven Polizeiaufgebotes in der russischen Hauptstadt versammelt und demonstrieren für freie Wahlen. Liberale Kräfte der Opposition hatten dazu aufgerufen.

Die Nachrichtenagentur dpa berichtete, Hunderte Menschen seien zu einem rund sieben Kilometer langen Spaziergang zusammengekommen. Vereinzelt wurden kleine Plakate gezeigt, auf denen die Entscheidung der Wahlkommission kritisiert wurde.

Die Sicherheitskräfte sperrten das Zentrum der russischen Hauptstadt mit Metallgittern weiträumig ab. dpa-Reporter berichteten von einer bedrohlich wirkenden Atmosphäre rund um den Platz Nikitskije Worota. Zu Beginn der Aktion regnete es stark. Polizisten in Regencapes kontrollierten Menschen.

Offen bar weitere Festnahmen in Moskau

Mehr als 6000 Menschen kündigten via Facebook an, dem Aufruf zu den erneuten Protesten folgen zu wollen. Die Sicherheitsbehörden warnten die Bevölkerung vor einer Teilnahme. "Wir wiederholen, dass diese Veranstaltung illegal ist", schrieb die Polizei auf ihrer Website. Die Staatsanwaltschaft warnte, die Polizei werde "alle notwendigen Maßnahmen" gegen Demonstranten ergreifen.

Dem Bürgerrechtsportal OWD-Info zufolge gab es mindestens 19 Festnahmen. Es ließ sich zunächst nicht genau abschätzen, wie viele sich an dem Protest beteiligten. An verschiedenen Orten im Stadtzentrum versammelten sich jeweils mehrere hundert Menschen zu den Protesten, bevor die Polizei mit den Festnahmen begann, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten.

Über dem abgesperrten Puschkinplatz, dem Herzstück Moskaus, kreiste ein Hubschrauber. Zu sehen waren auch Polizei- und Gefängnisbusse, um Festgenommene abzutransportieren. Bei einer Kundgebung vor einer Woche in Moskau wurden rund 1400 Menschen festgenommen.