Weltweite Proteste "Die erste Reaktion ist oft, dass Polizei oder Militär geschickt wird"

Iran und Kolumbien, Chile, Libanon, Hongkong. An vielen Orten der Welt protestieren Menschen gegen ihre Regierungen. Häufig münden die Aufstände in Gewalt. In Hongkong ist die Polizei wieder mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. In Iran, wo die Menschen gegen erhöhte Spritpreise auf die Straße gingen, soll es nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen Hunderte Tote gegeben haben. Der Uno-Sonderberichterstatter Clément Voule erklärt, warum sich Proteste häufen - und welche Parallelen gezogen werden können.

Zur Person Anteia Win Clément Voule ist Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen. Er befasst sich vor allem mit dem Recht auf friedliche Versammlung. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Einhaltung von Menschenrechten bei Demonstrationen und die Reaktionen der Polizei. Voule, gebürtig in Togo, ist Mitbegründer des Netzwerks für Menschenrechte in Westafrika.

SPIEGEL: Herr Voule, erleben wir ein neues Protestzeitalter?

Clément Voule: Was wir gerade erleben, ist, dass sich Menschen auf der ganzen Welt Gehör verschaffen für ihre Probleme. Früher ging es bei solchen Protesten oft um Ideologien, heute sind es vor allem soziale Bewegungen, das ist ein großer Unterschied. Die Demonstrationen werden meist von Bürgern organisiert, nicht von politischen Parteien. Das lässt sich im Libanon und Sudan sehen. Die Leute sagen: Nein, so geht es nicht weiter.

SPIEGEL: Warum gerade jetzt?

Voule: Ich glaube, die Menschen leiden schon eine geraume Zeit, aber erst jetzt drücken sie ihren Ärger wirklich aus. Hinzu kommt, dass viele der Länder in Wirtschaftskrisen stecken oder sich der Reichtum ungleich verteilt und die soziale Not immer größer wird. Es gibt vielleicht eine Schicht, die immer reicher wird, aber gleichzeitig auch viele Menschen, die immer ärmer werden. Die haben vorher gedacht, das liegt an der schlechten Entwicklung des Landes generell, aber nun erfahren sie, dass es auch der Korruption geschuldet ist. Das wollen sie nicht weiter hinnehmen.

SPIEGEL: Welche Rolle spielen die Sozialen Netzwerke bei den Demonstrationen?

Voule: Die Menschen können sich vernetzen und zusammenschließen. Sie erfahren jetzt aber auch von Protesten in anderen Ländern und sehen die Bilder. Vorher hatten sie vielleicht keine Idee, wie sie ihren Ärger ausdrücken sollen. Kolumbianer können nun miterleben, wie Menschen im Sudan auf die Straße gehen. Das gibt ihnen Selbstvertrauen. Es kann auch dazu beitragen, dass die Proteste nicht eskalieren. Das konnte man etwa in Armenien gut sehen. Die Demonstranten waren vernetzt und haben sich gegenseitig gewarnt, wann sie der Polizei aus dem Weg gehen sollten. Sie haben sich Nachrichten geschrieben: "Bitte provoziert die Polizei nicht".

SPIEGEL: Können die Bilder von Protesten aus anderen Ländern nicht auch abschreckend wirken, wenn es dort zu Gewalt kommt?

DPA Demonstranten in Hongkong suchen Schutz hinter Regenschirmen

Voule: Vielleicht, aber noch abschreckender wirkt eine ganz andere Sache: Gesichtserkennungssoftware, die verstärkt von Regierungen in Städten eingesetzt wird. Mir sagen Menschen, die friedlich für eine Sache auf die Straße gehen wollen, dass sie sich nicht trauen: "Die Regierung beobachtet uns".

SPIEGEL: Viele der Proteste münden in Gewalt. Warum?

Voule: Die Gewalt entsteht oft aus zwei Gründen. Entweder Regierungen sehen sich durch die friedlichen Proteste gefährdet und versuchen kritische Stimmen gewaltvoll zu unterdrücken. Oder die Protestierenden sehen ihre Forderungen während der friedlichen Proteste nicht erstgenommen. Dann kommt es teilweise dazu, dass ein kleiner Teil von Ihnen zu gewaltsamen Mitteln greift, um sich Gehör zu verschaffen. Um dies zu verhindern, sollten Politiker versuchen, die legitimen Forderungen der Protestierenden zu verstehen.

SPIEGEL: Also sind vor allem die Regierungen schuld an der Eskalation?

Voule: Sie sollten so schnell wie möglich einen Dialog herstellen und herausfinden, woher die Unzufriedenheit in der Bevölkerung stammt. Stattdessen ist oft die erste Reaktion, dass Polizei oder Militär geschickt wird. Es gibt Bilder von protestierenden Frauen, die von Hunderten Polizisten umringt werden. Oft wird Tränengas eingesetzt. Das provoziert Gewalt. Die Menschen fühlen sich plötzlich, als seien sie im Kampf gegen die Regierung, obwohl sie nur ihr demokratisches Recht auf Versammlung wahrnehmen.

SPIEGEL: In Hongkong wurde das Auslieferungsgesetz, die eigentliche Ursache der Demonstrationen, längst zurückgezogen. Trotzdem sind die Proteste eskaliert. Lässt sich so eine Dynamik wirklich durch Dialog und Kompromisse stoppen? Zumal die Demonstranten klar gemacht haben, dass sie gar nicht offen sind für Gespräche.

Voule: Die Situation in Hongkong ist kompliziert, weil wohl auf Seite der Demonstrierenden das Vertrauen in den Gesprächspartner fehlt. Das Auslieferungsgesetz war ausschlaggebend für die Proteste, aber die Forderungen der Protestierenden gingen weiter als nur den Rückzug des Gesetzes. Teile der Protestierenden sahen ihre Forderungen nicht ernst genommen. An Hongkong sehen wir aber auch, wie die Situation durch Polizeigewalt eskalieren kann. Jetzt fordern die Demonstranten die Aufarbeitung der Polizeigewalt und dass Verantwortliche belangt werden. Das hat die Fronten weiter verhärtet.

SPIEGEL: Gibt es generelle Richtlinien?

Voule: Als erstes muss absolut klar sein, dass die Menschen das Recht haben, für legitime Forderungen friedlich zu protestieren. Außerdem darf die Polizei nur absolut notwendige Gewalt einsetzen. Sie soll dazu da sein, das Leben der Demonstranten zu schützen, nicht zu bedrohen.

SPIEGEL: Warum wird das oft nicht eingehalten?

Voule: In vielen Fällen sind die Sicherheitskräfte immer noch in den alten Strukturen verhaftet. Sie wenden Mittel an, die ein autoritäres Regime von ihnen gefordert hätte, auch wenn sich das Land zu demokratisieren beginnt. Dass die Menschen ein Recht auf friedliche Versammlungen haben, ist bei ihnen noch nicht angekommen.

SPIEGEL: Was ist mit Demonstranten, die mit Steinen schmeißen?

Voule: Gewalt ist kein legitimes Mittel, um seine Forderungen durchzusetzen. Solche Ausschreitungen sind auch nicht mehr geschützt durch internationales Recht. Wir müssen aber auch darüber sprechen, was "gewalttätig" ist. Straßenblockaden gehören meiner Auffassung nach nicht dazu.

SPIEGEL: Kennen Sie ein Beispiel, bei dem die Verantwortlichen eine Eskalation verhindert haben?

Hayk Baghdasaryan/ REUTERS Armenier feiern den neuen Regierungschef Nikol Paschinjan, der die Proteste 2018 angeführt hatte

Voule: Die jüngsten Proteste in Armenien. Die Polizei hat im Vergleich zu vorherigen Demonstrationen weniger Gewalt angewendet, es gab deutlich weniger Verletzte. Die Regierung und die Polizei setzten auf Dialog mit den Protestierenden und gaben ihnen Raum, sich öffentlich auszudrücken. Gleichzeitig wurden die Forderungen der Menschen in den politischen Dialog aufgenommen. Deshalb fühlten sich die Demonstranten ernst genommen.