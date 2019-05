Nach annullierter Wahl in Istanbul Erdogans Kritiker werden lauter - auch in der eigenen Partei

Die Opposition spricht von Verrat, die EU fordert eine Begründung, und die Bevölkerung reagiert mit Wut: Nachdem die türkische Wahlkommission YSK in Istanbul Neuwahlen angeordnet hat, wird die Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdogan massiv kritisiert.

Und auch in der AKP selbst sind nicht alle mit der Entscheidung einverstanden.

Der frühere Premierminister Ahmet Davutoglu und der ehemalige Präsident Abdullah Gül haben die Annullierung der Wahl öffentlich kritisiert - und sich damit auch gegen den Antrag der Partei und Präsident Erdogan gestellt, der Druck auf die Wahlbehörde ausgeübt hatte.

Gül, der von 2007 bis 2014 türkischer Präsident war, zog auf Twitter eine Parallele zum Jahr 2007. Damals hatte das Verfassungsgericht seine Wahl ins Präsidentenamt zunächst annulliert. "Es ist traurig, dass wir seitdem keinen Fortschritt machen konnten", schrieb Gül.

Davutoglu wurde noch deutlicher. Die Entscheidung für Neuwahlen habe "einen unserer fundamentalen Werte beschädigt", schrieb er auf Twitter. Der größte Verlust für politische Bewegungen sei "nicht die Niederlage bei einer Wahl, sondern der Verlust der moralischen Überlegenheit und des sozialen Gewissens". Faire Wahlen seien ein Anker der Demokratie und für das Zugehörigkeitsgefühl von Bürgern, schrieb Davutoglu weiter - "die Entscheidung der YSK widerspricht dem Recht und etablierten Praktiken und verletzt dieses Gefühl".

Gerüchte über Parteigründung

Es ist nicht das erste Mal, dass Davutoglu sich kritisch äußert. Nach dem er sich Jahre lang zurückgehalten hatte, holte der frühere Premierminister bereits kurz nach den Kommunalwahlen am 31. März zu einem Rundumschlag gegen die Politik Erdogans aus.

In einem mehrseitigen Manifest warf er der AKP vor, eine "arrogante Politik" zu verfolgen. Er kritisierte den Umgang mit der Opposition und sprach sich deutlich gegen die Zusammenarbeit mit der ultranationalistischen MHP aus. Auch mahnte Davutoglu bereits damals dazu, die Wahlergebnisse in Istanbul zu akzeptieren.

Sowohl Gül als auch Davutoglu standen jahrelang an Erdogans Seite, überwarfen sich dann aber mit ihm. Bereits seit Längerem wird darüber spekuliert, dass seine einstigen Wegbegleiter dem türkischen Präsidenten mit eigenen Parteien Konkurrenz machen könnten. Diese Gerüchte dürfte die öffentliche Kritik nun anheizen. Denn Erdogan duldet keine Gegenstimmen aus den eigenen Reihen.

Wie der türkische Präsident mit "Verrätern" umgeht, haben Davutoglu und Gül bereits am eigenen Leib erfahren. Ihre Zerwürfnisse mit Erdogan bedeuteten einst das Ende ihrer politischen Karrieren. Dass sie sich nun dennoch gegen die Meinung des Präsidenten stellen, zeigt, wie angeschlagen Erdogan ist - und könnte daraufhin deuten, dass sie tatsächlich ein politisches Comeback planen. Geäußert haben sich beide dazu bisher nicht.

Ein anderer ehemaliger Erdogan-Verbündeter soll sich zuletzt jedoch weniger bedeckt gehalten haben. Ali Babacan war erst Wirtschafts- und später Außenminister der Türkei. Auch ihm werden Ambitionen nachgesagt, eine Partei zu gründen - dabei wird er als möglicher Partner von Gül gehandelt.

Der türkische Journalist Sabahattin Önkibar hat vor wenigen Tagen nun über eine Unterhaltung zwischen Babacan und einem Oppositionspolitiker berichtet. Demnach habe Babacan Pläne für eine politische Zusammenarbeit mit Davutoglu dementiert. Gleichzeitige habe er jedoch nicht ausgeschlossen, eine neue Partei gründen zu wollen . "Ich spreche mit Freunden darüber", habe Babacan demnach gesagt.

Geschwächter Erdogan

Eine neue Partei könnte dem ohnehin geschwächten Erdogan weiter zusetzen. Bereits jetzt fragen sich erste Regierungspolitiker hinter verschlossenen Türen, ob die Entscheidung für Neuwahlen letztlich erheblichen politischen Schaden angerichtet hat. Angeblich könnten bis zu 50 aktive AKP-Politiker sich hinter die einstigen Erdogan-Verbündeten stellen. Hinzu kommt, dass die anhaltende Wirtschaftskrise der Opposition ein gewisses Momentum verschafft hat. Bei den Kommunalwahlen Ende März hat die AKP mehrere Großstädte an die CHP verloren.

Nach der Annullierung der Wahlen in Istanbul gibt sich die Opposition kämpferisch. Nachdem der CHP-Politiker Ekrem Imamoglu bereits im März mit hauchdünner Mehrheit das Bürgermeisteramt für die CHP Opposition geholt hat, will er auch bei den Neuwahlen am 24. Juni wieder antreten. (Lesen Sie hiermehr zu Imamoglu). Unterstützung erhält er dabei nicht nur von der prokurdischen HDP und der Iyi-Partei, auch etliche türkische Künstler sprachen sich in den sozialen Netzwerken für Imamoglu aus. Dieser gibt sich kämpferisch und punktet damit, dass er auf Attacken Erdogans und der AKP mit Besonnenheit reagiert.