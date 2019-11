Erdogan trifft Trump in Washington Zwei Strongmen, jede Menge Probleme

Die Präsidenten Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan schätzen den Stil des jeweils anderen, politisch aber ist die Lage zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei schwierig wie lange nicht.

Am Mittwoch treffen der US-Präsident und sein türkischer Kollege im Weißen Haus zusammen, die Liste der Streitthemen ist lang: Erdogans Krieg gegen die Kurden, russische Raketen auf Nato-Territorium in der Türkei, drohende Sanktionen der USA und der angebliche Putschplaner Fethullah Gülen im US-Exil.

Vor gut einem Monat waren türkische Truppen in Nordsyrien einmarschiert. Trump hatte daraufhin gedroht, er könne mittels Sanktionen die türkische Wirtschaft "auslöschen". In einem Brief, der Spott auslöste, schrieb Trump persönlich an Erdogan, er solle einen Deal mit ihm machen: "Seien Sie kein Narr." Und: "Ich ruf Sie später an."

Bei dem Gespräch in Washington soll es nun nach Angaben aus dem Weißen Haus erneut um die Lage in Nordsyrien gehen, wo die Türkei gegen die Kurdenmiliz YPG vorgeht. In Absprache mit Washington hatte Erdogans Armee die Kurden am 9. Oktober angegriffen, nachdem sich die bis dahin eng mit der YPG verbündeten US-Truppen aus dem Grenzgebiet zurückgezogen hatten.

Erdogan: Probleme lösen, "trotz des trüben Klimas"

Faktisch hatten die syrischen Kurden den USA nach deren Teilabzug vorgeworfen, sie würden von ihren Verbündeten im Stich gelassen. Strittig war, ob Washington der Türkei grünes Licht für die Vertreibung der YPG aus Nordsyrien gab, der Abzug von US-Soldaten wurde aber so interpretiert. Die Türkei betrachtet die Kurdenmiliz als Terrororganisation.

Washington betonte nun am Dienstag, die YPG sei weiterhin Verbündeter der US-Streitkräfte im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Es gebe keinerlei Absichten, die Zusammenarbeit mit den von der YPG dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) zu beenden.

Murat Cetinmuhurdar/ REUTERS Recep Tayyip Erdogan kurz vor dem Start in Ankara in Richtung Washington

Weiterer Streitpunkt: Der türkische Erwerb des russischen S-400 Raketensystems, ein für ein Nato-Mitgliedsland beispielloser Schritt. Die USA befürchten, dass Russland über das empfindliche Radar des Waffensystems an Daten über die Fähigkeiten des US-Kampfjets F-35 gelangt. Ankara war Partner beim Bau des Kampfjets und wollte mehrere der Flugzeuge kaufen. Wegen den S-400 haben die USA die Türkei aus dem F-35-Programm ausgeschlossen.

Auch Erdogan hat heikle Themen auf die Agenda gesetzt. Er will mit Trump auch über den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen sprechen. Die Türkei macht Gülen für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich und fordert seine Auslieferung. Gülen weist jede Verantwortung für den Putsch zurück.

Erdogan sagte am Dienstag in Ankara vor seinem Abflug, er sehe dem Gespräch mit Trump positiv entgegen, auch wenn das Verhältnis angespannt sei. "Trotz des trüben Klimas in unseren Beziehungen sind wir uns mit Präsident Trump darüber einig, wenn es darum geht, Probleme zu lösen und unsere Beziehungen auszuweiten." Und Trump? Der US-Präsident hat Erdogans breitbeinigen Regierungsstil wiederholt lobend erwähnt. Der Türke sei ein "Freund" und ein "höllisch guter Staatschef".

Zuneigung der "Strongman-Präsidenten"

Das US-Repräsentantenhaus hatte Ende vergangenen Monats mit überwältigender Mehrheit harte Sanktionen gegen die Türkei beschlossen. Der Senat, der der Resolution noch zustimmen muss, wird sich erst nach dem Erdogan-Besuch damit befassen. Der demokratische Senator Chris van Hollen warf Trump am Dienstag vor, Erdogan mit der Einladung ins Weiße Haus für den Angriff auf die YPG zu belohnen.

Nach Einschätzung von Soner Cagaptay, verantwortlich für das Türkeiprogramm des Washington Institute für Near East Policy, herrscht auf der Arbeitsebene zwischen den Regierungen größte Abneigung, die nur von der Zuneigung der beiden "Strongman-Präsidenten" zueinander überdeckt werde. "Der Erdogan-Trump-Teil des USA-Türkei-Verhältnisses ist wirklich die einzige Komponente, die derzeit funktioniert." In den Regierungsbehörden hingegen sei das Vertrauen erodiert und beide Seiten seien übereinander sehr verärgert.