Getöteter Terroranführer Erdogan berichtet über Festnahme einer Frau von Baghdadi

Die Türkei hat angeblich eine Frau des getöteten Chefs der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, festgenommen. "Wir haben seine Frau aufgegriffen, ich sage es heute zum ersten Mal, aber wir prahlen nicht damit", sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara, ohne Details zu Ort und Zeit der Festnahme zu erwähnen. Er bestätigte auch, dass eine Schwester Baghdadis sowie deren Ehemann am Dienstag festgenommen worden waren.

In einer im Fernsehen übertragenen Rede betonte Erdogan, dass sein Land mit den Festnahmen nicht "prahlen" wolle. Die USA hingegen hätten "eine massive Kommunikationskampagne" nach der Tötung Baghdadis durch US-Einsatzkräfte gestartet, sagte er.

US-Präsident Donald Trump hatte den Tod Baghdadis am 27. Oktober bekanntgegeben. Ein Spezialkommando der US-Sicherheitskräfte hatte den IS-Anführer demnach in der Nähe der Ortschaft Barischa in Nordwest-Syrien in die Enge getrieben, bis er in einem Tunnel eine Sprengstoffweste zündete. Drei Wochen nach dem angekündigten Rückzug von US-Truppen aus Syrien sind dort weiterhin knapp tausend US-Soldaten im Einsatz. Der IS bestätigte später den Tod des Anführers und benannte Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi zum Nachfolger.

Baghdadi hatte mindestens zwei Frauen. Nach Aussagen des Autors Will McCants, der lange zum IS geforscht hat, war die erste Frau Asma die Tochter seines Onkels mütterlicherseits und damit die Cousine des Dschihadistenchefs. Seine zweite Frau Isra heiratete Baghdadi laut McCants vermutlich nach dem US-Einmarsch im Irak im Jahr 2003.

Im Video: Luftaufnahmen der Aktion gegen den Terror-Anführer

Video Department of Defense/ AP

Die "New York Times" hatte unter Berufung auf Mitarbeiter der US-Regierung Ende Oktober berichtet, dass eine von Baghdadis Frauen vor dem Geheimeinsatz, der zu seinem Tod führte, festgenommen und befragt worden war. Sie habe Hinweise zu Baghdadis Standort in Nordsyrien gegeben. Um welche Frau es sich dabei handelte, blieb unklar.2