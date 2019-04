Antikorruptionsgesetze EU-Kommission will sich die Rumänen vorknöpfen

Die EU-Kommission will Maßnahmen gegen Rumänien ergreifen. Hintergrund sind Pläne für eine Entschärfung des Anti-Korruptions-Strafrechts, von der unter anderem der Chef der regierenden Sozialdemokraten Liviu Dragnea profitieren würde. Wie die Kommission konkret vorgehen will, blieb aber zunächst offen.

Das rumänische Parlament hatte in der vergangenen Woche eine weitreichende Lockerung des Anti-Korruptions-Strafrechts beschlossen. EU-Vizekommissionschef Frans Timmermans hatte zuvor scharf vor einem solchen Schritt gewarnt. Sollte Rumänien "de facto Straffreiheit für hohe Amtsträger schaffen, die wegen Korruption verurteilt sind", wäre man gezwungen, "sofort" und "hart" zu handeln. Die Kommission werde dann "alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel" einsetzen.

Am Dienstag bestätigte ein Kommissionssprecher auf Nachfrage, dass Brüssel nun einschreiten werde. "Wenn Ihre Frage ist, ob es zu raschen und entschiedenen Maßnahmen in dem von Ihnen genannten Fall kommen wird, ist die Antwort: Ja", so der Sprecher. "Ja, es wird passieren." Darüber habe Timmermans die anderen Kommissare und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker informiert.

Verfahren gegen Ungarn und Polen laufen bereits

Denkbar wäre ein Verfahren wegen der Verletzung der EU-Verträge oder gar die Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 7 des EU-Vertrags von Lissabon. Es soll Verstöße gegen die Grundwerte der EU ahnden und kann im Extremfall zum Entzug der EU-Stimmrechte führen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Gunther Krichbaum (CDU), Vorsitzender des Europa-Ausschuss des Bundestages, in einem Brief an Timmermans ein Artikel-7-Verfahren gegen Rumänien gefordert. Dass die Kommission diesen Schritt wagt, erscheint derzeit aber unwahrscheinlich. Im Fall von Ungarn und Polen laufen solche Verfahren bereits, haben bisher aber kaum Wirkung gezeigt.