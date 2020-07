Flüchtlinge auf dem Mittelmeer Rettungsschiff "Ocean Viking" ruft Notstand aus

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" wartet mit Hunderten aus Seenot geretteten Migranten an Bord seit Tagen auf das Einlaufen in einen Hafen in Italien oder Malta. Laut Hilfsorganisation habe es mehrere Suizidversuche gegeben.