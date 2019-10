US-Energieminister Rick Perry stellt sein Amt zur Verfügung. Das kündigte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei einem Besuch im Bundesstaat Texas an, ohne genaue Gründe für den Schritt zu nennen. US-Abgeordnete hatten vergangenen Woche von Perry Dokumente zur Ukraineaffäre angefordert.

Er habe als Energieminister "fantastische Arbeit" geleistet, sagte Trump. "Aber es war an der Zeit - drei Jahre sind eine lange Zeit." Ein Nachfolger stehe bereits fest. Details nannte Trump nicht.

Schon vorher hatte es Gerüchte über einen baldigen Rücktritt Perrys gegeben. Ob der eskalierende Ukraine-Skandal seine Entscheidungsfindung beeinflusst hat, ist derzeit noch unklar. Bloomberg hatte am Donnerstag (Ortszeit) gemeldet, dass Perry dem US-Präsidenten, der sich im Flugzeug auf dem Weg nach Texas befand, schriftlich seinen Rückzug angekündigt habe. Auch die "Washington Post" bestätigt den Vorgang.

Minister Perry wird in der Affäre eine nicht unerhebliche Rolle zugeschrieben. So soll er unter anderem Druck auf den ukrainischen Präsidenten ausgeübt haben, mit dem Ziel, belastendes Material über Hunter Biden zu finden. Biden, Sohn des demokratischen Präsidentschaftsanwärters Joe Biden, war in einer ukrainischen Firma involviert. Anders als vom Weißen Haus dargestellt, gibt es jedoch keinerlei Indizien oder gar Beweise für ein Fehlverhalten der Bidens.

In einem diese Woche veröffentlichten Interview räumte Perry ein, sich mit Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zum Thema Korruption in der Ukraine ausgetauscht zu haben.

Erst am vergangenen Samstag war bekannt geworden, dass US-Heimatschutzminister Kevin McAleenan ebenfalls sein Amt abgibt. Mit Perry reiht er sich ein in eine lange Liste von Rücktritten und Rauswürfen in der Trump-Administration.