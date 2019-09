Wir haben uns alle getäuscht: Auf die Frage, was er von seinem Amtskollegen Robert Mugabe halte, antwortete Richard von Weizsäcker ohne zu zögern: "Er ist ein kluger, besonnener Politiker, der um Ausgleich bemüht ist." Im März 1988 war das, am Rande des ersten Staatsbesuches eines deutschen Bundespräsidenten in Simbabwe. Auch ich gehörte damals zu Mugabes Bewunderern.

In jenem Jahr war Präsident Robert Mugabe noch ein angesehener Staatsmann. Er hatte nach dem Befreiungskampf gegen das britische Kolonialregime sein Land 1980 in die Unabhängigkeit geführt. Seine Politik der Versöhnung zwischen Schwarzen und Weißen wurde in aller Welt bewundert. Er galt als demokratischer Hoffnungsträger des Kontinents - endlich zeigte mal einer, dass es in Afrika auch anders geht.

Beim Staatsbankett traf ich ihn zum ersten Mal persönlich, er wirkte aufgeräumt und erklärte mit einem vieldeutigen Lächeln: "We are on track - alles läuft nach Plan." Es war seinerzeit unvorstellbar, dass dieser Mann zu einem üblen Despoten mutieren würde, der sein Land ruinieren sollte.

Martin Athens/ picture alliance Robert Mugabe und Bundespräsident von Weizsäcker (1988)

Denn zunächst blühte Simbabwe unter seiner Führung auf, eine friedliche Nation, wirtschaftlich erfolgreich, ein Vorbild für Afrika. Erst in den 1990er Jahren wuchs das Unbehagen an Mugabes autokratischem Regierungsstil. Als ich ihn 1996 zum zweiten Mal traf, reagierte er ziemlich unwirsch auf meine Anmerkung, dass ihn seine Kritiker einen Diktator nennen würden. "Junger Mann, Sie lesen zu viele britische Zeitungen", antwortete Mugabe.

Mugabe läßt Andersdenkende verfolgen, foltern und ermorden

Vier Jahre später, als die Opposition erstmals sein Einparteienregime herausfordert, streift er die Maske des Demokraten ab. Er beschneidet die Bürgerrechte, schafft schrittweise die unabhängige Justiz und freie Presse ab, läßt Andersdenkende verfolgen, foltern, eliminieren.

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass sich der ehemalige Freiheitskämpfer Mugabe seinem Vorgänger Ian Smith anverwandelt, er greift sogar zu den drakonischen Notstandsgesetzen, die der letzte Premierminister Rhodesiens gegen "schwarze Terroristen" anwandte.

Wie so oft in Afrika - und nicht nur in Afrika! - will Mugabe nur noch eines: für immer und ewig an der Macht bleiben. Auch wenn dabei sein Land zugrunde geht. Das Einparteienregime plündert hemmungslos die Ressourcen Simbabwes, Mugabe und die korrupten Parteibonzen führen ein Leben in Saus und Braus.

Als der Staat bankrott ist, fordert der Präsident das Volk auf, sich das in der Kolonialzeit geraubte Land zu nehmen. 4000 weiße Farmer werden enteignet und vertrieben, die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln bricht zusammen, und der Hunger kehrt in die einstige Kornkammer Simbabwe zurück.

Trotz dieses beispiellosen Niedergangs wird Mugabe nach wie vor von den Machteliten des Kontinents verehrt - denn in ihren Augen bietet er den weißen Imperialisten die Stirn.

Schuld sind immer die anderen

Aus der Sicht des Potentaten sind stets andere am Verfall Simbabwes schuld, die Briten, die Weltbank, die Sanktionen des Westens. Er ist besessen von der Vorstellung, dass finstere Außenmächte ihn stürzen und sein Land rekolonialisieren wollen. Der starrsinnige Greis verliert allmählich jeden Bezug zur Realität, Beobachter sagen, er leide am Cäsaren-Wahnsinn, an der Krankheit der Macht.

Hinter den Kulissen zieht längst seine Frau Grace Mugabe die Fäden, eine luxussüchtige Matrone, die im Volk als "Gucci-Grace" verspottet und mit Lady Macbeth verglichen wird. Doch der Zusammenbruch ist nicht mehr aufzuhalten, es kommt zu einer parteiinternen Revolte, im Dezember 2017 wird der alte Diktator von Militär entmachtet.

Seither sitzt er verbittert in seiner Villa am Rande der Hauptstadt Harare. Er ist schwerkrank und hinfällig, fliegt immer wieder nach Singapur, um sich von den besten Ärzten behandeln zu lassen. Dort, fern von seiner notleidenden Heimat, ist er in der vergangenen Nacht im Alter von 95 Jahren gestorben.

Doch die Tragödie seines Landes ist nicht zuende. Denn der neue Präsident macht genau da weiter, wo Robert Mugabe aufgehört hat. Emmerson Mnangagwa ist einer seiner politischen Ziehsöhne, ein Apparatschik der Einheitspartei, der in all den Jahren maßgeblich an der Plünderung des einst wohlhabenden Landes beteiligt war.

Der Nachfolger hatte einen Neubeginn versprochen - und setzt doch das Selbstzerstörungswerk fort. Schon treibt Simbabwe der nächsten Hyperinflation entgegen, geschätzte 90 Prozent der Bevölkerung haben keine Arbeit, in manchen Regionen hungern die Menschen, Millionen sind in die Nachbarländer geflohen.

Aber in diesen Stunden nach dem Tod des Diktators atmen viele Simbabwer auf. Und viele feiern, dass die ehemalige Lichtgestalt, die so viel Leid und Gewalt über ihr Land gebracht hat, endlich zu den Ahnen gegangen ist.