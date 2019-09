Verstorbener Diktator Streit um Leiche beendet - Familie muss Mugabe auf Heldenacker beisetzen

Der Streit über den Beerdigungsort von Robert Mugabe ist beendet. Die sterblichen Überreste von Simbabwes Ex-Diktator sollen auf dem nationalen Ehrenfriedhof für Gefallene, dem sogenannten Heldenacker in Harare, beigesetzt werden. Das teilte der Sprecher der Familie und Neffe des Langzeitmachthabers, Leo Mugabe, mit. Wann genau die Beerdigung stattfinden soll, blieb allerdings unklar.

Zunächst hatte Mugabes Familie darauf bestanden, das Familienoberhaupt solle in seinem Heimatdorf Kutama nordwestlich der Hauptstadt beigesetzt werden. So hatte es sich auch der Diktator gewünscht. Allerdings bestand die Regierung des neuen Machthabers Emerson Mnangagwa auf einer Beisetzung des Ex-Staatschefs auf der Begräbnisstätte für Nationalhelden.

Ben Curtis/ AP Leo Mugabe, Sprecher der Familie und Neffe des Ex-Machthabers

Der Disput war schon kurz nach der Meldung von Mugabes Tod vor einer Woche entbrannt und hatte die bisherigen Trauerfeierlichkeiten überschattet. Nun hat sich Staatschef Mnangagwa, der seinen Parteifreund Mugabe 2017 mittels eines Militärputsches von der Staatsspitze stürzte, offenbar durchgesetzt.

In seiner seit 1980 dauernden Herrschaft hatte Mugabe, der als Befreier und Hoffnungsträger begann, das Land durch politischen Terror, eine desolaten Finanz- und Wirtschaftspolitik und extreme Korruption nahezu ruiniert. Dennoch sehen manche älteren Simbabwer in Mugabe noch als Freiheitskämpfer gegen Fremdherrschaft.

Mugabe war vergangene Woche in Singapur gestorben, am Mittwoch war sein Leichnam nach Simbabwe überführt worden. Seitdem dauern die Trauerfeierlichkeiten an.

AP Sorgt für Chaos, auch nach seinem Tod: Gefährliches Gedränge bei der Totenwache für Mugabe in einem Sportstadion

Familie und Staatsspitze nahmen im mondänem Anwesen der Mugabe-Familie, dem Blue House in Harare, Abschied bei einer Trauerfeier.

Anschließend wurde der Sarg Mugabes in ein Sportstadion geflogen, in dem Zehntausende Simbabwer sich zwei Tage lang von ihrem Ex-Staatschef verabschieden können. Dort kam es am offen Sarg Mugabes am Donnerstag zu Tumulten, im Gedränge der vielen Schaulustigen wurden mehrere Menschen verletzt.

Die öffentlich Ausstellung des Sarges soll am Freitag fortgesetzt werden. Am Samstag werden internationale Repräsentanten für einen Staatsakt in Harare eintreffen.