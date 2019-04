US-Vizejustizminister Rod Rosenstein reicht seinen Rücktritt ein

Der Stellvertreter des amerikanischen Justizministers tritt zurück: Rod Rosenstein erklärte in einem Brief an US-Präsident Donald Trump, dass er seinen Posten zum 11. Mai abgeben werde.

Rod Rosenstein’s resignation letter, effective May 11. pic.twitter.com/jDuq5xmLn6 — Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) 29. April 2019

Rosenstein war für die Ermittlungen in der Russlandaffäre zuständig, nachdem sich der damalige Justizminister Jeff Sessions in dem Fall für befangen erklärt und aus dem Verfahren zurückgezogen hatte. Im Mai 2017 setzte Rosenstein den früheren FBI-Direktor Robert Mueller als Sonderermittler zu der Affäre ein.

Rosenstein hat die Mueller-Ermittlungen immer wieder gegen Trumps "Hexenjagd"-Attacken verteidigt und sie vor Interventionen aus dem Weißen Haus geschützt. Zudem entschied Rosenstein beispielsweise darüber, welche Ressourcen Mueller und sein Team erhielten.

Trump kritisierte Rosenstein wiederholt für seine Ermittlungen, er schrieb dem Vizeminister eine Mitverantwortung für seine Nöte in der Russlandaffäre zu. Seit vergangenem Jahr kamen wiederholt Gerüchte auf, Rosenstein könnte kurz vor dem Rücktritt oder seiner Entlassung stehen.

