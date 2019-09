Ruanda Oppositionspolitiker erstochen - Parteichefin vermutet politisches Motiv

Im Süden Ruandas ist ein hochrangiger Funktionär einer Oppositionspartei von Unbekannten getötet worden.

Die Vorsitzende der FDU-Inkingi-Partei Victoire Ingabire, deren Parteifreund der ermordete Sylidio Dusabumuremyi war, vermutet hinter der Tat ein politisches Motiv. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte sie: "Es ist eindeutig, dass dies der Einschüchterung von Oppositionellen dient." Dusabumuremyi habe als landesweiter Koordinator für ihre Partei gearbeitet.

Laut nationaler Polizeibehörde wurde Dusabumuremyi am Montagabend an seinem Arbeitsplatz, der Kantine einer Gesundheitsstation in der Gemeinde Gitarama rund 40 Kilometer westlich der Hauptstadt Kigali, erstochen. Zwei Verdächtige seien in Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden.

"Das ist zu viel", sagte Ingabire, und verwies auf mehrere ungeklärte Todesfälle von Mitgliedern ihrer Partei, der bislang die staatliche Anerkennung verwehrt wird. Im März war eine enge Mitarbeiterin Ingabires tot aufgefunden worden, nach Parteiangaben wurde auch sie ermordet.

Mehrere FDU-Inkingi-Anhänger spurlos verschwunden

Im Juli und August verschwanden zudem die langjährigen Parteimitglieder Eugene Ndereyimana und Boniface Twagirimana. Die Spur Twagirimanas verlor sich in einem Hochsicherheitsgefängnis, in das er fünf Tage zuvor verlegt worden war.

Ingabire sagte an Staatschef Paul Kagame gewandet, der habe die Pflicht, alle Ruander gleichermaßen zu schützen. "Er muss verstehen, dass auch Mitglieder der Opposition Teil der ruandischen Bevölkerung sind, die Schutz verdienen."

Ingabire hatte Kagame bei der Präsidentschaftswahl 2012 als starke Frau der Opposition herausgefordert. Wegen Volksverhetzung musste sie acht Jahre ins Gefängnis, ehe Kagame sie vergangenes Jahr begnadigte.

AFP Ingabire nach ihrer Verurteilung im Jahr 2012

Ähnlich erging es vor der letzten Wahl - die Kagame mit mehr als 98 Prozent - der Oppositionspolitikerin Diane Rwigara. Von ihr tauchten vor der Wahl zusammenmontierte Nacktbilder auf, das Ende ihrer Kandidatur. Schließlich wurde sie wegen Betrug und Hetze verhaftet und angeklagt.

Amnesty International erklärte, der Tod Dusabumuremyis sei sehr besorgniserregend. "Noch schlimmer macht es, dass die Tat einer Reihe verdächtiger Angriffe folgt", sagte Amnesty-Ostafrika-Direktor Joan Nyanyuki der Nachrichtenagentur AP. Nun müsse es eine unabhängige Untersuchung des Todesfalls geben, und ebenso "der Fälle anderer FDU-Inkingi-Mitglieder, die tot aufgefunden wurden oder einfach verschwunden sind".