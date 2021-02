Paul Rusesabagina vor Gericht Prozess gegen Held aus »Hotel Ruanda« hat begonnen

Paul Rusesabagina rettete in den Neunzigerjahren Hunderte Menschen vor dem Völkermord in Ruanda. Ein Hollywood-Film machte ihn berühmt, er wurde international gefeiert. Nun steht der Ex-Hotelier in Kigali vor Gericht.