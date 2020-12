Parlamentswahl in Rumänien Weder Bürgerliche noch Sozialdemokraten erhalten klare Mehrheit

Die Regierungspartei PNL kann sich laut ersten Prognosen ebenso wenig wie die Sozialdemokraten Hoffnungen auf einen deutlichen Wahlsieg in Rumänien machen. Was bereits feststeht: Die Beteiligung war so niedrig wie noch nie.