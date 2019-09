Pressefreiheit in Russland Russisches Parlament unterstellt Deutscher Welle politische Einmischung

Das russische Parlament empfiehlt den Behörden des Landes, gegen die Deutsche Welle (DW) zu ermitteln. Eine parlamentarische Untersuchung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Sender im Sommer zur Teilnahme an nicht genehmigten Protesten aufgerufen habe, sagte der Vorsitzende des Ausschusses Wasily Piskarew den Nachrichtenagenturen Tass und Ria zufolge.

Der zuständige Ausschuss hat seine Informationen über die angebliche Einmischung der DW in Russland an den Geheimdienst FSB, das Außen- und das Justizministerium sowie an die Generalstaatsanwaltschaft und die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor weitergegeben.

Man sehe Anzeichen, dass es sich bei der DW um "ausländische Agenten" handele. Dafür habe der deutsche Sender "alle Merkmale". Weiter sagte Piskarew der Nachrichtenagentur Interfax: "Sie führen und führten politische Aktivitäten durch, die aus dem Haushalt der Bundesrepublik Deutschland finanziert werden."

Das Außenministerium werde deshalb aufgefordert zu prüfen, ob die DW weiterhin im Land arbeiten dürfe. Zudem soll unter anderem die Berichterstattung des russischen Dienstes der britischen BBC und des von den USA finanzierten Radio Liberty wegen möglicher Verstöße gegen das russische Wahlgesetz geprüft werden.

Die Deutsche Welle ist der staatliche Auslandsfunk der Bundesrepublik Deutschland und Mitglied der ARD. Sie wird aber nicht über Gebühren finanziert, sondern durch einen Zuschuss aus Steuergeldern.