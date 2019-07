Russland 14 Matrosen sterben bei U-Boot-Brand

Bei einem Feuer in einem russischen U-Boot sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Der Brand sei bei Forschungsarbeiten in tiefen Gewässern entstanden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag russischen Agenturen zufolge mit. Die Männer seien durch die giftigen Gase erstickt.

Das U-Boot befinde sich nun im Militärhafen Seweromorsk nahe der Stadt Murmansk im Norden Russlands. Der Vorfall habe sich bereits am Montag ereignet.

Die Besatzung wollte Messungen am Boden vornehmen. Zu der Brandursache war zunächst nichts bekannt. Das Feuer sei gelöscht, berichten die russischen Nachrichtenagenturen Interfax, RIA und Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Eine Untersuchung zur Ursache des Feuers sei eingeleitet.

Es handelt sich um den tödlichsten Seevorfall in Russland seit 2008. Damals waren 20 Menschen ums Leben gekommen. Der tödlichste Vorfall auf See in Russland seit dem Ende der Sowjetunion trug sich im August 2000 zu, als das Atom-U-Boot "Kursk" in der Barentssee sank. Alle 118 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben.