Russischer Oppositionspolitiker Nawalny möglicherweise mit Gift in Berührung gekommen

Der in ein Krankenhaus eingelieferte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Hausärztin möglicherweise mit Gift in Berührung gekommen. "Wir können nicht ausschließen, dass seine Haut von einem Gift berührt und von einer unbekannten chemischen Substanz durch einen Dritten verletzt wurde", schrieb die Medizinerin Anastasia Wassiliewa am Sonntagabend auf Facebook.

Der Oppositionspolitiker war am Mittwoch zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, weil er zu einem nicht genehmigten Protest aufgerufen hatte. Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Demonstrationen organisiert, was ihm immer wieder kurze Haftstrafen einbrachte. Zuletzt wurde er Anfang Juli wegen der Teilnahme an einem nicht genehmigten Protestmarsch zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt. Im Februar 2014 war er im Zuge von Betrugsermittlungen für zehn Monate unter Hausarrest gestellt worden.

Am Sonntag war er dann aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus verlegt worden.

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch sagte, er leide an einer "schweren allergischen Reaktion". Er habe niemals zuvor Allergien gehabt. Der Oppositionspolitiker habe geschwollene Augenlider und Abszesse an Nacken, Rücken, Rumpf und Ellenbogen. Nawalny werde medizinisch versorgt und polizeilich bewacht.

Die Hausärztin forderte eine Untersuchung der Bettwäsche in seiner Gefängniszelle. Das Krankenhaus solle Nawalny "richtig" behandeln. Sie und eine andere Ärztin hatten Nawalny im Krankenhaus besucht und waren zunächst nicht zu ihm vorgelassen worden. Schließlich konnten sie ihn aber untersuchen.

Zwar schwebt Nawalny offenbar nicht in direkter Lebensgefahr, doch viele Kreml-Kritiker dürfte sein Zustand dennoch beunruhigen. Schließlich sind schon andere Oppositionspolitiker in Russland gewaltsamen zu Tode gekommen, etwa Boris Nemzow, der 2015 vor dem Kreml niedergeschossen wurde.

Ungeachtet Nawalnys Festnahme waren am Samstag wieder tausende Menschen in Moskau auf die Straße gegangen, um gegen den Ausschluss wichtiger Oppositionskandidaten von der Regionalwahl in sechs Wochen zu protestieren. Mehr als tausend wurden dabei festgenommen.