Umstrittene Inselgruppe Russland beschwert sich bei Japan über G20-Karte

Japan war Gastgeber des G20-Treffens - und brachte dabei offenbar eine Karte in Umlauf, welche die von Russland beanspruchten Kurilen-Inseln als japanisches Territorium zeigten. Moskau will das nicht so stehen lassen.