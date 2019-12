Trauerfeier für Ex-Bürgermeister Jurij Luschkow Moskau ehrt Putins einstigen Rivalen

Die Christ-Erlöser-Kathedrale ist nicht nur ein Wahrzeichen Moskaus, sie ist auch ein Wahrzeichen der wilden Neunzigerjahre: Ein prächtiger Sakralbau im Stile der Zarenzeit, aber mit unterirdischem Parkhaus, Autowaschanlage, Läden - finanziert unter anderen mit Geld von McDonald's, wie die Liste der Geldgeber an den Wänden der Kirche zeigt.

Es hat seinen Sinn, dass Russland ausgerechnet hier Abschied nahm von Jurij Luschkow - dem Mann, der die Hauptstadt vom Kommunismus zum Kapitalismus führte, der sie architektonisch prägte, ihr geradezu ein neues Gesicht gab. Der Ex-Bürgermeister lag am Donnerstag aufgebahrt in der Kathedrale, während ein Strom hoher Besucher an ihm vorbeizog.

Auch Wladimir Putin kam, mit schwarzer Krawatte, um mit Luschkows Witwe Zeit am Sarg zu verbringen. Wer weiß, vielleicht ist Putin dabei nochmal durch den Kopf gegangen, dass Luschkow einmal sein Konkurrent um das höchste Amt im Staat war.

Mikhail Klimentyev/ Sputnik/ AFP Wladimir Putin in der ersten Reihe der Trauernden

Man hat es nach zwei Jahrzehnten von Putins Herrschaft fast vergessen, dass es in Russland einmal eine Generation echter, eigenständiger Politiker gab - Menschen, die nicht einzig vom Wohlwollen des Kreml abhingen, sondern selbst in der Lage waren, Bürger zu überzeugen, Wahlen zu gewinnen, die Verhältnisse zu gestalten.

Luschkow war so jemand.

Ein Anhänger des Demokraten Boris Jelzin wurde er von diesem 1992 zum Bürgermeister ernannt und blieb es bis 2010. Man kann sich Moskau ohne sein bauliches Erbe gar nicht mehr vorstellen. Sogar der Rote Platz ist von ihm geprägt, wie Russlands oberster Kirchenführer, Patriarch Kirill, am Donnerstag sagte. Die Kasaner Kirche und das Auferstehungs-Tor, abgerissen zu Sowjetzeiten, hat Luschkow wiederaufbauen lassen, ebenso wie die Christ-Erlöser-Kathedrale, deren Vorgängerbau unter Stalin gesprengt worden war.

"Eine Person von außergewöhnlichem Maßstab"

Unter Luschkow wurde das Hochhaus-Viertel Moskwa-City gebaut, der Siegespark am Poklonnaja-Berg angelegt sowie das vermutlich bizarrste Denkmal der gesamten Stadt aufgestellt- eine fast 100 Meter hohe Skulptur Peters des Großen von so monumentaler Hässlichkeit, dass sie immerhin als gute Orientierungsmarke im Stadtbild taugt. Geschaffen wurde sie von Luschkows Lieblingsbildhauer Surab Zeretelli.

"Eine Person von außergewöhnlichem Maßstab", so nannte Putin im Rückblick den Toten, und dem können auch jene Moskauer zustimmen, die Luschkows Wirken kritisch sehen - seine Vorliebe für kitschige Architektur, für den Autoverkehr und den Ausbau der Ringstraßen ("Herr der Ringe" lautete sein Spitzname), seine Protektion für korrupte Unternehmer. Unter ihm wurde seine Frau und Bau-Unternehmerin Jelena Baturina zur reichsten Frau Russlands.

Aber zugleich galt Luschkow als jemand, der auf die soziale Balance achtete: Rentner und Lehrer erhielten unter ihm Zuschläge, für die die Moskauer dankbar sind. Das hebt sich ab von seinem Nachfolger Sergej Sobjanin, unter dem die Investitionen in Infrastruktur und Stadtverschönerung rasant gestiegen sind, dafür aber bei den Sozialausgaben gespart wird. Es hebt sich auch ab von der Zentralregierung, die landesweit Krankenhäuser schließt und das Rentenalter erhöht hat.

Luschkow war populär - und kontrollierte das Wahlsystem

Es gab eine Zeit, da war Luschkow drauf und dran, die ganz große Politik aufzumischen. 1999, als ganz Russland über die Nachfolge von Präsident Boris Jelzin rätselte, trat er mit einer eigenen Mitte-Links-Partei namens "Vaterland" bei der Wahl an - und damit faktisch gegen Jelzins designierten Nachfolger Wladimir Putin, der von der neu gegründeten Partei "Einheit" unterstützt wurde und damals noch als blasser Premierminister ohne Charisma galt.

Der zweite Tschetschenienkrieg sollte das ändern, Luschkow verlor und beschränkte seine Ambitionen auf die Hauptstadt. Dort regierte er mit fester Hand, gestützt auf seine Popularität und die faktische Kontrolle des Wahlsystems - die "gelenkte Demokratie", zu der Russland unter Putin werden sollte, hatte in Luschkows Moskau ihr Vorbild.

Außenpolitisch trauerte Luschkow dem verlorenen Sowjetreich nach - und vor allem der Krim. Er trat offen für ihre "Rückkehr" ein, lange bevor Wladimir Putin das selbst tat. In der Ukraine hatte er deshalb ein Einreiseverbot. Luschkows Grab liegt auf dem Neujungfrauen-Friedhof - passenderweise gleich neben einer der großen Ringstraßen der Stadt, die unter Luschkow ausgebaut wurden.