Waldbrände in Russland "Wenn früher der Blitz in einen Baum fuhr, brannte der Baum. Jetzt brennt nicht nur der Baum"

Das zweite Jahr in Folge wird Sibirien von Waldbränden heimgesucht - das liegt auch am Klimawandel. Betroffen ist unter anderem Artjugino am Fluss Angara. Ein Anruf bei der Dorfvorsteherin.

und Tatjana Sutkowaja , Moskau Ein Interview von Christian Esch