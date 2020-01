Kremlkritikerin Ljubow Sobol Die 110-Prozentige

Wenn ihre Tochter sie fragt, was sie beruflich macht, sagt Ljubow Sobol: gegen Wladimir Putin kämpfen. Sie erklärt der Fünfjährigen dann, dass Putin Russland und seinen Bürgern viel Geld stiehlt. Mittel, die eigentlich dafür bestimmt sind, mehr Straßen und Krankenhäuser zu bauen, aber stattdessen in den Taschen von Beamten und Oligarchen verschwinden. Für Tochter Miroslawa ist Putin der "böse Onkel", wie es Sobol ausdrückt.

20 Jahre ist Putin nun an der Macht. Sobol hat mit dafür gesorgt, dass er im Sommer einen der größten Proteste seit Jahren erlebte. Fast jede Woche gingen in Moskau Tausende auf die Straßen, um dagegen zu demonstrieren, dass sie und andere Oppositionelle nicht als Kandidaten zur Wahl des Stadtparlaments zugelassen wurden.

Doch eigentlich ging es um das System an sich, mit dem Putin Russland beherrscht - einem System, das zwar Abstimmungen abhält, aber keine Opposition duldet und sie, wenn nötig, mit brutaler Polizeigewalt und absurden Haftstrafen versucht einzuschüchtern.

Sobol scheint das wenig anzuhaben, mehr noch: Je mehr die Repressionen zunehmen, umso stärker engagiert sie sich. Die 32-Jährige ist mittlerweile die bekannteste Oppositionelle des Landes, auch weil sie so hartnäckig kämpft.

SERGEI ILNITSKY/ EPA-EFE/ REX Ljubow Sobol während ihres Hungerstreiks im Juli 2019

Sie würde es wieder tun, sagt Sobol an einem Tag Mitte Dezember und angesprochen auf ihren Hungerstreik im Sommer. Sie habe ihre Helfer und Unterstützer nicht im Stich lassen wollen. 32 Tage lang hungerte Sobol. Selbst Kritiker zollen ihr dafür Respekt.

Die Bilder der abgemagerten, ohnehin zierlichen Frau, die sich am Arm eines Helfers abstützen muss, und dennoch von Sicherheitskräften abgeführt wird, gehen um die Welt. Erst als die Mutter einer ihrer mithungernden Unterstützer sie bittet abzubrechen, isst sie wieder.

Produzentin des YouTube-Kanals Nawalny Live

Sobol weiß um die Wirkung von Bildern. Mit ihrem Mobiltelefon ist sie ständig auf Sendung: Als Polizisten sie auf einem Sofa aus der Moskauer Wahlkommission raustragen, weil sie das Gebäude nicht verlassen will, steht sie nicht etwa auf, sondern filmt. Den Chef der Kommission lässt sie aufnehmen, als sie ihn damit konfrontiert, wie er seine Villa in Kroatien bezahlt hat, die ein Vielfaches seines offiziellen Gehalts kostete. Verbissen, geradezu aggressiv wirkt Sobol in solchen Situationen.

Mittlerweile ist Sobol Produzentin von Nawalny Live, dem YouTube-Kanal des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. 1,2 Millionen Abonnenten hat der Kanal. Es ist das Gegenprogramm zu den Staatssendern, in denen es verboten ist, den Namen Nawalny und Sobol auszusprechen, es sei denn, es geht darum, die Oppositionellen zu verunglimpfen.

sobollubov/ Instagram Alexej Nawalny und Ljubow Sobol

Kerzengerade sitzt Sobol auf ihrem Stuhl, so als ob sie auf Sendung wäre. Hier, im Büro von Nawalny im Südosten von Moskau, zeichnet auch Sobol ihre Sendungen auf. Hunderttausende schauen zu, wenn sie mit tiefer Stimme überfüllte Kindergärten oder sinkende Einkommen im Land anprangert. Mehrmals wurde das Studio bereits durchsucht.

In ihrem blauen Etuikleid, mit glatt gebürsteten blonden Haaren und schwarz gerahmter Brille, erinnert Sobol an eine Geschäftsfrau. Sie spricht sehr kontrolliert, nur als die Rede auf sie als Frau in der russischen Politik kommt, wird sie emotional. Das sei doch eine sehr westliche Sicht, findet Sobol: "Männer wie Frauen haben es schwer in der Opposition, vom Geschlecht unabhängig müssen wir alle kämpfen." Und dennoch ist sie eine der wenigen Frauen, die diesen Weg gegangen sind.

"Mir geht es um Gerechtigkeit"

Ihr Jurastudium an der renommierten Staatlichen Universität Moskau MGU schließt sie mit Auszeichnung ab. Statt bei der Zentralbank oder einer Unternehmensberatung anzufangen, entscheidet sich Sobol für das Team von Nawalny. Sobol bewundert ihn, nennt ihn "den Anführer der Opposition".

Alexander Zemlianichenko/ AP Ljubow Sobol in der Zentralen Wahlkommission

Von ihren Mitarbeitern fordert Sobol viel Einsatz. Sie selbst bezeichnet sich als Perfektionistin.

Aufgewachsen ist Ljubow Sobol in einem Moskauer Vorort, der Vater ist Wirtschaftsprüfer, die Mutter Ingenieurin. Ljubow heißt im Russischen Liebe. "Liebe kann man nicht verbieten" schreiben ihre Anhänger inzwischen auf Plakaten. "Mir geht es um Gerechtigkeit", sagt Sobol.

Studienfreundin Irina Achmedowa erinnert sich, wie sie mit Sobol als Wahlbeobachterin im Moskauer Umland im Einsatz war. Erst wurden sie nicht in das Gebäude gelassen, wo abgestimmt wurde. Dann sahen sie, wie Mitglieder der Wahlkommission Wähler in die Listen eintrugen, die gar nicht vor Ort votiert hatten. Sobol beschwerte sich lautstark. Noch heute ruft sie in Gerichtssälen "Willkür" oder "Halte durch". Manch einem Angeklagten ist das zu viel Lärm, er bittet sie, den Saal zu verlassen, aus Angst den Richter zu verärgern.

"Natürlich habe ich Angst, auch um meine Frau und meine Tochter"

Sobol legt sich auch mit mächtigen Oligarchen wie dem Putin-nahen Geschäftsmann Jewgenij Prigoschin an, dessen Unternehmen auch mit Söldnereinsätzen in Syrien sowie Desinformationskampagnen in Verbindung gebracht werden. Cateringfirmen, die ihm zugeschrieben werden, beliefern Essen an Kindergärten und Schulen. Als Ende 2018 Dutzende Kinder erkranken, weil sie schlechtes Essen der Unternehmen zu sich genommen haben, ist es Sobol, die den Eltern bei den Klagen hilft.

Dabei werden sie und ihre Familie immer wieder von Männern verfolgt, seitdem Sobol Geschäfte von Prigoschin und dessen Familie öffentlich gemacht hat. 2016 rammt ein Mann ihrem Ehepartner, Sergej Mochow, eine Spritze mit einer unbekannten Flüssigkeit ins Bein, er verliert das Bewusstsein. Sobol glaubt, dass hinter all dem Prigoschin steckt, offiziell werden Ermittlungen ergebnislos eingestellt.

sobollubov/ Instagram Ljubow Sobol mit Tochter Miroslawa und Mann Sergej Mochow, das Foto hat sie auf Instagram gepostet

Mochow sagt: "Natürlich habe ich Angst, auch um meine Frau und meine Tochter." Er mache Sobol keine Vorwürfe. "Ich unterstütze sie, will, dass sie mit dem zufrieden ist, was sie macht." Seit sieben Jahren sind die beiden ein Paar. Der Anthropologe würde lieber ins Ausland gehen, doch Sobol will ihre Heimat nicht verlassen.

"Ich weiß, dass ich ins Gefängnis kommen kann"

Die Entscheidung zu hungern, habe sie allein getroffen, "sie hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt", sagt Mochow. Es klingt so, als sei das nicht das erste Mal. Er war gegen den Hungerstreik.

Anders als viele Oppositionelle wurde Sobol bisher nur kurz festgenommen, nach russischen Gesetz dürfen Mütter von minderjährigen Kindern nicht in Haft. "Ich weiß aber, dass ich ins Gefängnis kommen kann", sagt Sobol. Auf Millionen Rubel summieren sich die Geldstrafen, zu denen sie verurteilt wurde. Abbezahlen wird sie nie können, sagt sie.

Ob sie zur Parlamentswahl 2021 antritt, will Sobol in den kommenden Wochen entscheiden. Dieses Mal will sie aber mit ihrem Mann darüber vorher beraten, sagt sie. Sollte sie kandidieren, würde der Druck noch einmal steigen.