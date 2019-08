Festnahmen bei Demo in Moskau Das Volk spaziert, der Staat eskaliert

An Wochenenden lädt Moskaus Boulevardring zum Flanieren ein. Er bietet Schatten und frische Luft, Spielplätze und Fotoausstellungen, und abends eine grellbunte sommerliche Beleuchtung.

An diesem Samstag allerdings geht es hier nicht bloß um Freizeitgestaltung. Moskaus Opposition hat zu neuen Protesten aufgerufen, ausgerechnet in Form eines Spaziergangs über den Boulevardring. Sie hat, nach zahlreichen Festnahmen bei vorangegangenen Protesten, beschlossen, Flanieren und Politik zu vermischen. Es geht darum, der Polizei das Eingreifen schwer zu machen.

Vor dem Gorki-Theater am Boulevardring steht Jelena Russakowa, 57. Sie ist, man kann das ohne Übertreibung sagen, einer der Gründe, weshalb Moskau im Ausnahmezustand ist. Russakowa gehört nämlich zu den Kandidaten für das Stadtparlament, die nicht registriert wurden und deshalb zum Protest aufriefen. Aufgestellt hat sie die liberale Jabloko-Partei. Sie leitet außerdem das Bezirksparlament im Gagarin-Rajon.

Alexander Zemlianichenko/AP Putin-Kritikerin in Moskau

Aber nun muss sie zusehen, wie die Polizei schon den zweiten Kollegen ihres Bezirksrats festnimmt. Dabei ist er lediglich auf dem Boulevardring stehengeblieben und hat mit Gleichgesinnten gesprochen. Eine Gruppe von Polizisten stürmt auf ihn los, packt ihn und verfrachtet ihn in einen wartenden Gefangenentransporter.

Bald erscheint sein Kopf hoch oben am vergitterten Fenster. Aber Grigorij Tolkatschow gibt sich kämpferisch: Er sei ja schon bei den Protesten vergangene Woche festgenommen worden, 48 Stunden habe es gedauert bis zu Freilassung. Er werde Beschwerde einreichen. Die Opposition ist vieles gewohnt in diesen Tagen.

Schwer zu kontrollieren

Einem riesigen Polizeiaufgebot stehen an diesem Samstag nicht ganz so viele Demonstranten gegenüber, das mag am Regen liegen oder an den Sommerferien. Allerdings verteilen sie sich auf eine große Strecke, der Moskauer Boulevardring ist zehn Kilometer lang und für die Polizei schwer zu kontrollieren.

Die Opposition hat sich bewusst für eine ungenehmigte Demo entschieden und gegen den bewilligten Ort am Sacharow-Prospekt, es ist eine Eskalation aus Empörung über die Tricksereien des Bürgermeisteramts und das drakonische Vorgehen der Justiz. Diese hat die ungenehmigte Demo vom vergangenen Wochenende willkürlich als "Massenunruhen" bewertet, jetzt drohen Teilnehmern mindestens drei Jahre Haft.

Alexander Zemlianichenko/DPA Sicherheitskräfte bei der Kundgebung

Artemij Troizkij, Russlands bekanntester Rockmusik-Kritiker und ebenfalls ein Protestspaziergänger, hält die Taktik der Opposition für richtig. "Genehmigter Protest ist doch ein Widerspruch in sich", sagt er. Bei der letzten Protestwelle 2011 und 2012 habe die Opposition sich zu sehr von Genehmigungen abhängig gemacht. Aber diesmal habe er "ein seltsames Gefühl". Das System bewege sich "vom Autoritarismus zum Totalitarismus". Es reagiere sehr hart. "Das Volk ist deshalb verwirrt, und die da oben sind es auch."

Hunderte Festnahmen

Auf dem Puschkin-Platz, der zum Boulevardring gehört und auf dem gelegentlich Oppositionsproteste stattfinden, sind diesmal Nationalgardisten aufmarschiert. Über Lautsprecher werden die Menschen aufgerufen, die jungen Gardisten zu schonen. Schließlich seien es zum größten Teil Wehrpflichtige, "darunter sind Ihre Söhne", mahnt eine automatische Ansage immer wieder.

Weniger geschont werden dagegen die Teilnehmer der Kundgebung. Laut der Bürgerrechtsgruppe Ovd-Info wurden bis zum Abend 828 Menschen festgenommen. Die Moskauer Polizei sprach von 600 Festnahmen, bei einer Teilnehmerzahl von insgesamt 1500.

Shamil Zhumatov/REUTERS Polizisten greifen in Moskau hart durch

Als eine der ersten traf es die Politikerin Ljubow Sobol, eine enge Mistreiterin von Oppositionsführer Alexej Nawalny. Sobol, die ebenfalls für das Moskauer Stadtparlament kandidieren will und von der Wahl ausgeschlossen wurde, befindet sich derzeit im Hungerstreik. Sie wurde sofort nach Verlassen ihres Stabes festgenommen. Viele Kandidaten befinden sich ohnehin noch in Haft, wegen der Kundgebung vom Wochenende zuvor.

"Panische Reaktion"

Die Behörden hatten auch andere Methoden eingesetzt, um junge Menschen vom Boulevardring fernzuhalten. In Windeseile wurde im Gorki-Park ein Festival zum Thema "Rockmusik und Schaschlik" organisiert. Einige der angekündigten Musiker sagten ihre Teilnahme jedoch ab.

Die Behörden geben formale Gründe für den Ausschluss der Oppositionspolitiker von der Wahl des Stadtparlaments am 8. September an: Die Kandidaten hätten nicht genug Unterschriften von Wählern vorlegen können. Die vom russischen Wahlrecht geforderte enorm hohe Zahl wird streng geprüft, die Unterschriften werden meist nach willkürlichen Kriterien beanstandet. Das ist eine hohe Hürde für die Opposition, hatte diesmal aber einen für die Moskauer Führung unerwünschten Effekt.

"Du musst faktisch 50.000 Leute ansprechen, um 6000 korrekte Unterschriften zusammenzukriegen", erklärt Kandidatin Russakowa. "Und wenn du diese Arbeit hinter dich gebracht hast, kennt dich jeder im Bezirk. Die Chancen beim Wahlgang selbst stehen dann gut". Das erkläre "die irrationale, panische Reaktion" der Behörden.