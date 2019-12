Russland Putin ruft in Neujahrsansprache zur "Einheit" auf

In seiner traditionellen Neujahrsansprache hat der russische Präsident Wladimir Putin zur "Einheit" aufgerufen, um die "Entwicklung" des Landes voranzutreiben. "Wir leben in bewegten, dynamischen und widersprüchlichen Zeiten, aber wir können und müssen alles tun, damit Russland sich erfolgreich entwickelt", sagte er in der vom staatlichen Fernsehsender Rossjia 1 ausgestrahlten Ansprache.

Kurz zuvor hatten sich Putin und sein ukrainischer Amtskollege Selenskyj in einem Telefonat für einen baldigen Waffenstillstand in der Ostukraine ausgesprochen und Glückwünsche zum neuen Jahr ausgetauscht.

Putin hat genau vor 20 Jahren die Regierung Russlands übernommen - nach dem überraschenden Rücktritt des damaligen Präsidenten Boris Jelzin an Silvester 1999. Seitdem war er mit einer vierjährigen Unterbrechung Präsident, von 2008 bis 2012 war er Ministerpräsident.

Menschenrechtler warnen vor Klima der Angst

Menschenrechtler kritisieren, in dieser Zeit sei in Russland ein Klima der Angst entstanden. Immer wieder gehen die Behörden mit äußerster Brutalität gegen Regierungskritiker und Demonstranten vor.

In seiner Ansprache beschwor Putin jedoch Zusammenhalt. "Nur zusammen können wir die Herausforderungen bewältigen, vor denen die Gesellschaft und das Land stehen", so der 67-jährige Präsident. "Unsere Einheit ist die Grundlage für die Erfüllung der höchsten Ziele."

Die Neujahrsansprache des russischen Präsidenten ist seit den 70er Jahren eine Tradition und wird in den elf Zeitzonen des riesigen Landes immer kurz vor Mitternacht im Fernsehen gezeigt.

Putin würdigte in seiner diesjährigen Rede auch die Veteranen des Zweiten Weltkrieges als "heldenhafte Generation". Zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazideutschland im kommenden Jahr will er den 9. Mai, einen der wichtigsten russischen Feiertage, mit Staatschefs aus aller Welt begehen.